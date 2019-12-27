Üniversite öğrencileri “Avaz Memleket Türküleri” ile coştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Çınaraltı Gençlik Söyleşileri” kapsamında Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Avaz Memleket Türküleri” üniversite öğrencilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Çınaraltı Gençlik Söyleşileri” kapsamında Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen “Avaz Memleket Türküleri” programında Türk Halk Müziği’nin genç sanatçılarından Turgay Coşkun, KYK Yurtlarında kalan ve üniversite eğitimi gören öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Konferans salonunda gerçekleştirilen gece saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu yaptığı açılış konuşmasında gecenin iyi geçmesi temennisinde bulundu.

Türk Halk Müziği Sanatçısı Turgay Coşkun, yurdun dört bir yöresine ait türküleri seslendirdi. Birbirinden anlamlı ve güzel türküleri seslendiren Coşkun’a salonu dolduran davetliler ve öğrenciler eşlik etti. Coşkun’un, tamam mı devam mı sözlerine üniversiteli gençler devam dedi. Bunun üzerine genç sanatçı alkışlar arasında türkü söylemeye devam etti.

Turgay Coşkun ile Avaz Memleket Türküleri programında salonu dolduran KYK öğrencileri, ellerindeki Türk Bayrakları ile türkülere eşlik ederken Türk Bayrakları ile salonun adeta kırmızıbeyaza bürüdü. Programın sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Türk Halk Müziği Sanatçısı Turgay Coşkun ile müzisyenleri tebrik etti. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent Coşkun’a hediye takdim etti.

ERZİNCAN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:05

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