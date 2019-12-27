Boğazı zincire dolanan köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Boğazı zincire dolanan köpeğin imdadına itfaiye yetişti

İHA

Erzincan'da bir köpeğin boğazına dolanan zincir itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Köpek daha sonra sahibine teslim edildi.

Boğazı zincire dolanan köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Erzincan’da bir köpeğin boğazına dolanan zincir itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Köpek daha sonra sahibine teslim edildi.
Erzincan merkez Fatih Mahallesi'nde bir vatandaş köpeğinin boğazına zincirinin dolandığını gördü. Uzun uğraşlar sonucunda köpeğin boğazındaki zinciri çıkaramayan adam çareyi Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde aradı. Gelen ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri köpeğin boynundaki zincirin çenesine sıkıştığını fark etti. Gerekli müdahaleyi titizlikle yapan ekipler, köpeği çenesine sıkışan zincirden kurtardı. Sağlık kontrolleri yapılan köpek daha sonra sahibine teslim edildi.
Köpeğin sahibi itfaiye personellerine köpeğini kurtardıkları için teşekkür etti.

ERZİNCAN

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 14:50
  • AKŞAM 17:11
  • YATSI 18:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağlı olduğu zincire dolanan köpeği boğulmaktan itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Bağlı olduğu zincire dolanan köpeği boğulmaktan ...
Kızılay çarşısının yıkılarak yenilenmesi kararı alındı
YEREL HABERLER Kızılay çarşısının yıkılarak yenilenmesi kararı ...
Erzincan’da deprem şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da deprem şehitleri anıldı
Üniversite öğrencileri “Avaz Memleket Türküleri” ile coştu
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri “Avaz Memleket Türküleri” ile ...
Erzincan'da 5 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Erzincan'da 5 köy yolu ulaşıma kapandı
Erzincan’da kuvvetli rüzgar çok sayıda çatı uçmasına neden oldu
YEREL HABERLER Erzincan’da kuvvetli rüzgar çok sayıda çatı uçmasına ...
Erzincan’da Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı
Erzincan’da besiciler buzağı ishalleri ve korunma yolları hususunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Erzincan’da besiciler buzağı ishalleri ve korunma ...
Lise öğrencilerinden itfaiyeye ziyaret
YEREL HABERLER Lise öğrencilerinden itfaiyeye ziyaret
Erzincan’da Z- Kütüphanelerinin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da Z- Kütüphanelerinin açılışı yapıldı
Doğu Anadolu'da yoğun kar uyarısı
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da yoğun kar uyarısı
Otlukbeli’nde fırtına çatıları uçurdu
YEREL HABERLER Otlukbeli’nde fırtına çatıları uçurdu
Yıldırım, baba ocağı Refahiye’de hemşehrileriyle hasret giderdi
YEREL HABERLER Yıldırım, baba ocağı Refahiye’de hemşehrileriyle ...
Ali Servet Arslan’ın acı günü
YEREL HABERLER Ali Servet Arslan’ın acı günü
Diyanet Gençlik Merkezi kız öğrencilere eğitim veriyor
YEREL HABERLER Diyanet Gençlik Merkezi kız öğrencilere eğitim ...
Erzincan'da yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor
YEREL HABERLER Erzincan'da yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor
Erzincanlı Milli badmintoncuların uluslararası başarıları devam ediyor
YEREL HABERLER Erzincanlı Milli badmintoncuların uluslararası ...
Şehit Pilot Teğmen Serkan Sağır İlkokulu’nda manav bölümü oluşturuldu
YEREL HABERLER Şehit Pilot Teğmen Serkan Sağır İlkokulu’nda manav ...
Erzincan’da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü
YEREL HABERLER Erzincan’da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X