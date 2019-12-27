Bağlı olduğu zincire dolanan köpeği boğulmaktan itfaiye kurtardı

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ERZİNCAN´da, bağlı olduğu zincir boynuna dolanan köpeği boğulmaktan itfaiye ekibi kurtardı.

Fatih Mahallesi'nde bir evin önünde bağlı olduğu zincirin boynuna dolanması nedeniyle nefes almakta güçlük çeken köpeği gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Sahibinin evde olmadığı öğrenilen köpeğin yardımına kısa sürede gelen itfaiye ekipleri koştu. Köpek, bonundaki zincir, demir makasla kesilerek, kurtarıldı. Korktuğu gözlenen köpeğe su ve yiyecek verildi.



ERZİNCAN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:35

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AKŞAM 17:11

YATSI 18:35

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