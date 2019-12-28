KUDAKA Yönetim Kurulu toplantısı Erzincan’da yapıldı

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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 118. Yönetim Kurulu toplantısı, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim başkanlığında Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzurum Valisi Okay Memiş ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Erzincan'da gerçekleştirildi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 118. Yönetim Kurulu toplantısı Erzincan’da yapıldı. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleşen toplantıya Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan katıldı.

KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen’in, KUDAKA çalışmaları ve planlanan faaliyetlere ilişkin yönetim kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

ERZİNCAN 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:05

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