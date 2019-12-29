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Erzincan’da 'huzur ve güven' uygulaması

İHA

Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan'da da eş zamanlı olarak genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/7" yapıldı.

Erzincan’da 'huzur ve güven' uygulaması

Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan’da da eş zamanlı olarak genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde “Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/7” yapıldı.
Erzincan merkez ve ilçelerinde polis ve jandarma ekiplerinin katılımı ile gün boyu aşama aşama yapılan denetim ve uygulamalarda şahıs ve araç sorgusu yapılarak umuma açık işyerleri denetlendi.
Öte yandan “Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/7” adı verilen uygulama kapsamında İçişleri Bakanlığından şu bilgiler verildi:
“İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince gerçekleştirilen uygulamada terör örgütünü destekleyen kişilerin yoğun bulunabileceği yerler ile buralara ulaşımda kullanabilecekleri bulvar, cadde ve sokaklar, metruk binalar ile kent sakinlerinin yoğun bulunduğu eğlence ve etkinlik yapılan meydanlar, fuar ve kutlama alanları, park ve bahçeler, kamu binaları ve çevreleri, toplu taşıma yapılan gar, otogar, havalimanı girişleri ile alışveriş merkezleri kontrol edildi.
5 bin 27 noktada gerçekleştirilen ve 70 bin 232 kişilik personelin katıldığı uygulamada, 260 dedektör köpeği kullanıldı. Türkiye Güven Huzur (20197) uygulamasında; 2 bin 896 metruk bina kontrol edildi. 1133'ü tekel bayisi, 1881'i içkili yer ve 30 bin 16 diğer iş yerleri olmak üzere toplam 33 bin 30 umuma açık iş yeri denetlendi. 756 umuma açık iş yeriyle ilgili işlem yapıldı, 5 iş yeri ise kapatıldı.
Uygulamada 767 bin 266 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 1320 kişi yakalandı. 9'u çocuk olmak üzere 81 kayıp bulundu. Ayrıca 1198 kişiye adli idari işlem yapıldı, 244 kişi gözaltına alındı. 219 bin 582 aracın kontrol edildiği uygulamada, bu araçlardan 5 bin 120'si ile ilgili işlem yapıldı. Aranan 176 araç bulundu, 1052 araç ise trafikten men edildi.
Uygulamalarda; 25 ruhsatsız tabanca, 38 ruhsatsız av tüfeği, 11 kurusıkı tabanca, 335 mermi, 15 kesici ve delici alet, 1 gram kokain, 6 kilo 93 gram esrar, 31 gram eroin, 37,3 gram bonzai, 1 kilo 241 gram metamfetamin, 266 ecstasy, 268 sentetik ecza, 1500 litre kaçak akaryakıt, 7 bin 536 paket kaçak sigara, 14 bin 626 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 61 bin 400 adet içi boş makaron, 60 bin sigara filtresi, 4 bin 268 litre kaçak ve sahte içki, 4 bin 620 içki şişesi, 86 litre etil alkol ve 774 içki kiti/aroması ele geçirildi.”

ERZİNCAN

29 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 14:51
  • AKŞAM 17:12
  • YATSI 18:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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