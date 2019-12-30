Erzincan´da 49 köy yolu kardan kapandı

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ERZİNCAN'da kar yağışı nedeniyle 49 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için gece-gündüz çalışıyor.

Erzincan'da 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kemah ilçesinde 4, Refahiye ilçesinde 45 olmak üzere toplam 49 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için gece gündüz çalışma yürütüyor. 4 ekip, 3 greyder, 1 dozer, 1 kepçe ve 2 bıçaklı kamyon ile yolları kardan temizlemeye çalışyor.



ERZİNCAN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:06

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