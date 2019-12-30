CHP Erzincan Merkez İlçe Başkanlığına Ali Aras seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı Genel Kurulunda yapılan seçimde Ali Aras 169 oy alarak Merkez İlçe Başkanlığına seçildi.

CHP Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı Genel Kurulu partililerin katılımıyla yapıldı. 12’nci Olağan Genel Kurulda Ali Aras ve İsmail Yüceer İlçe başkanlığına aday oldu. Genel Kurulun Divan Başkanlığının CHP Erzincan Eski Milletvekili Erol Tınastepe tarafından yapılan kurul saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Ardından faaliyet raporu ve bilançoların okunup ibra edilmesinin ile İlçe Başkan adayları ve partililer birer konuşma yaptı. Yapılan konuşmalardan sonra seçime geçildi.

363 delegenin bulunduğu seçimlerde Ali Aras 169 oy alırken, İsmail Yüceer ise 158 oy aldı. Seçimde 169 oy alan Ali Aras CHP Erzincan Merkez İlçe Başkanlığına seçildi.

ERZİNCAN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:06

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