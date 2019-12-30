Erzincan'da kar ve tipi dolayısıyla 49 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan’ın Refahiye ve Kemah ilçelerinde kar ve tipi dolayısıyla 49 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yeterli derecede kar olmaması nedeniyle Erzincan’a 12 kilometre mesafedeki Ergan Dağı'nda bulunan kayak merkezinde Aralık ayının son günlerine gelinmesine rağmen kayak sezonu açılamadı. Ergan Kayak Merkezi yılbaşına karsız girerken, yaşanan mevsimsel kuraklık nedeniyle kent merkezinde de adeta bahardan kalma günler yaşanıyor. Erzincan merkezde gündüz sıcaklığı 7 derece civarında seyrederken, kentin batısına kalan Refahiye ve Kemah ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Refahiye’de 45 ve Kemah’ta 4 olmak üzere toplam 49 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için Erzincan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinde sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü belirtilerek, Erzincan merkezde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklendiği kaydedildi.

ERZİNCAN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:06

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