Erzincan’da "Ben Aşk'ım Mevlana Celaleddin-i Rumi” paneli yapıldı

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Ben Aşk'ım Mevlana Celaleddini Rumi” paneli düzenlendi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Ben Aşk'ım Mevlana Celaleddini Rumi” paneli Erzincan Belediyesi çok amaçlı konferans salonunda yapıldı. Moderatörlüğünü öğretmen Seda Cengiz'in yaptığı panelde Mevlana Celaleddini Rumi'nin özgeçmişi ve kişiliği hakkında bilgiler sunuldu. Öğrenciler tarafından halka mikrofon uzatılarak yapılan Mevlana Celaleddini Rumi kimdir röportaj videosu katılımcılara izletildi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden Doç. Dr. Halil Baltacı, Doç. Dr. Faysal Okan Atasoy, Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Ziya Keskin ve Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi Uzman Felsefe Öğretmeni İsmail Güneş’in konuşmacı olarak katıldığı panelde Mevlana Celaleddini Rumi katılımcılara anlatıldı.

Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği panelin sonunda İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, panelistlere plaket vererek katılımlarından dolayı teşekkür etti.

ERZİNCAN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:06

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