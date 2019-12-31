Başkan Aksun: “İnşallah milletimiz ve tüm İslam âlemi 2020 yılında daha güzel günler ve daha mutlu günler görecektir”

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, acısıyla tatlısıyla, hüznüyle coşkusuyla bir yılın daha geride bırakıldığını ifade ederek, “İnşallah milletimiz ve tüm İslam âlemi 2020 yılında daha güzel günler ve daha mutlu günler görecektir” dedi.

Başkan Aksun, yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Değiştirilemeyen, azaltılıp çoğaltılamayan, harcandığında geri getirilemeyen değerli bir kaynaktır zaman. Bunun bilincinde olup her bir dakikamızı hemşehrilerimiz için değerlendirecek 2020 yılında ortak akılı, istişareyi, katılımcı yönetim anlayışını geliştirerek gelecek nesillerimize daha güzel bir mirasın temelini atacağız. Görevimiz süresince de aynı düsturla Erzincan’ımızı hemşehrilerimizin hak ettiği bir kent haline getireceğiz. Önümüzdeki süreçte yapacaklarımızla vatandaşlarımız her yeni yıla girişinde Can Erzincan’da ki farkı görecek ve bu şehirde olduğu için de kendini daha huzurlu daha güvenli hissedecektir. Bu duygu ve düşünlerle Erzincan’ımıza, Türkiye’mize 2020 yılının sağlık, huzur, bereket getirmesini diliyor. Büyük milletimizin yeni yılını en içten duygularımla kutluyorum.”

ERZİNCAN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:06

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