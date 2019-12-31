Erzincan'da "Minik Eller Nota ile Buluşuyor" projesi kapsamında öğrenciler işaret dili ile şarkı söylüyorlar. Demirkent TOKİ İlkokulu öğrencileri eTwinning projesi kapsamında müzik bilgilerinin geliştirmenin yanında işaret dili ile şarkı söylemi de öğreniyorlar.

Proje hakkında bilgi veren Demirkent TOKİ İlkokulu Sınıf Öğretmeni Esra Macit, Minik Eller Nota İle Buluşuyor projesi kapsamında öğrencilerin müziğe olan ilgi ve yeteneklerinin keşfedildiğini, bununla birlikte öğrencilerin işaret dili hakkında da ön bilgi sahibi olduklarını belirtti. Uygulanmakta olan proje kapsamında 5 ilde 6 okul toplamda 100 öğrencinin müzik eğitimi ve işaret dili eğitimi aldığını ifade eden Esra Macit sözlerine şöyle devam etti. "Demirkent TOKİ İlkokulu olarak öğrencilerimizin müzik eğitimini erken yaşlarda almalarını sağlamak amacıyla bu projeye başladık. Diğer illerden ve okullardan da katılımlarla projemiz genişledi. Bu projenizle sadece müzik eğitimi verilmiyor. Aynı zamanda öğrencilere müziğin kapsayıcı yönü de dikkate alınarak işaret dili ile şarkı söylemeleri de öğretiliyor."Minik Eller Nota ile Buluşuyor eTwinning projesi ile öğrencilere aynı zamanda bir müzik aleti çalmaları konusunda da eğitim verildiğini belirten Esra Macit, öğrencilerin bu projeden oldukça mutlu olduklarını belirtti.

ERZİNCAN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.