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Erzincan’da 2020’nin ilk bebeği “Asım” oldu

İHA

Erzincan’da 2020’nin ilk bebeği “Asım” oldu

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, yeni yılın ilk bebeği olan Asım Talha’yı ziyaret etti.
Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Babürşah Taşlı ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çimen 2020 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen “Asım” bebeği ziyaret ettiler. 2020 yılının ilk doğan bebeklerinden birinin kendi oğulları olduğunu ifade eden Asım’ın anne ve babası bebeklerinin yeni yılın ilk dakikalarında doğduğu için kendilerini mutlu ettiklerini söylediler.
2020 yılının ilk bebeğini ziyaret eden Sağlık Müdürü Hirik ise, “Yeni yıla minik yavrumuzla birlikte merhaba dedik. Asım Talha bebeğin vatanımıza, milletimize ve ailesine hayırlı bir evlat olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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