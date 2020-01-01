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Erzincan’da ihracat azalırken ithalat arttı

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Erzincan’da Kasım ayı içerisinde ihracat azalırken ithalatta artış oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine Erzincan'da 2019 Kasım ayında yapılan ihracat 730 bin dolar olurken ithalat 173 bin dolar oldu. Geçici dış ticaret verilerine göre Erzincan'da; 2019 yılı Kasım ayında ihracat, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 37,4 azalarak 730 bin dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 173 bin dolar olarak gerçekleşti. İthalat ve ihracatın toplamı şeklinde hesaplanan dış ticaret hacmi, 2019 yılı Kasım ayında 903 bin dolar olurken ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 422,6 oldu.
Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2019 yılı Kasım ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 15 milyar 503 milyon dolar, ithalat yüzde 9,7 artarak 17 milyar 737 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 32,2 artarak 2 milyar 234 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Kasım ayında yüzde 95,8 iken, 2019 Kasım ayında yüzde 87,4’e geriledi.
En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
TÜİK 2019 yılı Kasım ayı verilerine göre Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Kasım ayında 1 milyar 393 milyon dolar olurken, Almanya’yı sırasıyla 956 milyon dolar ile Irak, 915 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 837 milyon dolar ile İtalya takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Kasım ayında 1 milyar 985 milyon dolar olurken, Rusya’yı sırasıyla 1 milyar 772 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 656 milyon dolar ile Almanya ve 802 milyon dolar ile ABD izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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