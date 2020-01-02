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Ege bölgesindeki Erzincanlılar tek çatı altında birleşti

İHA

Ege bölgesinde faaliyet gösteren Erzincan dernekleri, federasyonlaştı.

Ege bölgesindeki Erzincanlılar tek çatı altında birleşti

Ege bölgesinde faaliyet gösteren Erzincan dernekleri, federasyonlaştı.
30 Aralık tarihinde Ege bölgesinde faaliyet gösteren Erzincanlı derneklerin tamamının ortak katılımı ile gerçekleşen toplantıyla Ege Erzincan Dernekleri Federasyonu (EGE ERDEF) kuruldu. Ege bölgesinin seçkin işadamlarından oluşan 22 kişilik kurucular kurulunun dernekler masasına kuruluş dilekçesi vermesinin ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız ziyaret edildi.
Federasyonun kurulmasının ardından Ege Bölgesinin önemli sanayicilerinden Hilmi Yavuz Kurucu Federasyon Başkanlığı’na oybirliğiyle seçildi.
Kuruluşun ardından bir açıklama yapan başkan Hilmi Yavuz, “ Dernekler masasında kuruluşumuzu onaylattık. Tüm Erzincanlıları bir çatı altında toplanmak amacıyla kurduğumuz federasyonumuzun İsmini “EGE Erzincan Dernekleri Federasyonu” (EGE ERDEF)” olarak basına ve kamuoyuna ilan ediyoruz.” dedi.
Sözlerine devam eden Yavuz, “Federasyonumuz birlik ve beraberliğin sevgi ve saygı bağlarını artırıcı her türlü faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuştur. Bölgemizin gür sesi olmaya çalışacağız. Bir olacağız, iri olacağız ve diri olup gece gündüz demeden her zaman ve her yerde iyi günlerinde kötü günlerinde kimseye karşı ön yargılı olmadan hemşerilerimizi yürekten kucaklayarak yanlarında ve emrinde olacağız. Her birimizin farklı görüşü olsa da bizlerin tek sevdası Erzincan’dır. Önümüzdeki dönemde, Erzincan’ımızın kültür mirasını yaşatmak ve geleceğe aktarmak amacıyla pek çok sosyal sorumluluk projesine de imza atmayı hedefliyoruz. Bu amaçla Hemşerilerimize destek amaçlı bütün derneklerimizi bir araya toplayan, organize hareket edebilecek yapı oluşturduk. Bunun Erzincan'ımıza, Ege Bölgesi'ne ve bütün hemşerilerimize hayırlar getirmesini temenni ederiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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