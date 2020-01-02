Doğu'da 2 il için kar uyarısı

Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Erzurum’un güney kesimleri ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların Iğdır il genelinde karla karışık yağmur, zamanla kar yağışı şeklinde olacağı bekleniyor. Akşam ve sabahın ilk saatleri arasında buzlanma ve don hadisesi ile yer yer pus hadisesi etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu'da rüzgâr batı ve güneybatı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Meteorolojik Uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere yetkililerin, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

İl il sıcaklıklar;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan ve Iğdır'da eksi 5, Ardahan’da eksi 6, Ağrı’da eksi 7, Erzurum’da eksi 9, Kars’ta eksi 13 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da ve Iğdır'da 7, Ardahan’da sıfır, Ağrı’da eksi 2, Erzurum ve Kars’ta eksi 1derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Erzurum Tekman’da sıfırın altında 19 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Iğdır Merkez’de 8,7 derece oldu.

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