Doğu'da 2 il için kar uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Doğu'da 2 il için kar uyarısı

İHA

Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kar yağışı etkili olacak.

Doğu'da 2 il için kar uyarısı

Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Erzurum’un güney kesimleri ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların Iğdır il genelinde karla karışık yağmur, zamanla kar yağışı şeklinde olacağı bekleniyor. Akşam ve sabahın ilk saatleri arasında buzlanma ve don hadisesi ile yer yer pus hadisesi etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu'da rüzgâr batı ve güneybatı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojik Uyarı
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere yetkililerin, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
İl il sıcaklıklar;
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan ve Iğdır'da eksi 5, Ardahan’da eksi 6, Ağrı’da eksi 7, Erzurum’da eksi 9, Kars’ta eksi 13 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da ve Iğdır'da 7, Ardahan’da sıfır, Ağrı’da eksi 2, Erzurum ve Kars’ta eksi 1derece olacak.
Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Erzurum Tekman’da sıfırın altında 19 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Iğdır Merkez’de 8,7 derece oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci: “Erzincan’da il, ilçe, kadın ve gençlik kollarımızın kongreleri, milletimiz ile yeniden kucaklaşmamıza vesile olacaktır”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci: “Erzincan’da ...
AK Parti Erzincan Milletvekilleri, 2019 yılı çalışma ve yatırımların değerlendirmesini yaptı
YEREL HABERLER AK Parti Erzincan Milletvekilleri, 2019 yılı çalışma ...
Erzincan’da toplu taşımaya zam yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da toplu taşımaya zam yapıldı
Kar temizliği yapan greydere çarpan otobüs yoldan çıktı: 17 yaralı Erzincan-Sivas karayolunda kar yağışı ve tipi etkili oldu
YEREL HABERLER Kar temizliği yapan greydere çarpan otobüs yoldan ...
Yolcu otobüsü karla mücadele aracına çarptı: 17 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü karla mücadele aracına çarptı: 17 ...
Ege bölgesindeki Erzincanlılar tek çatı altında birleşti
YEREL HABERLER Ege bölgesindeki Erzincanlılar tek çatı altında ...
Erzincan’da ihracat azalırken ithalat arttı
YEREL HABERLER Erzincan’da ihracat azalırken ithalat arttı
Doğu Anadolu'da soğuk hava!
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da soğuk hava!
Erzincan’da 2020’nin ilk bebeği “Asım” oldu
YEREL HABERLER Erzincan’da 2020’nin ilk bebeği “Asım” oldu
Öğrenciler işaret dili ile şarkı söylüyorlar
YEREL HABERLER Öğrenciler işaret dili ile şarkı söylüyorlar
Gripten korunmak için havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz, portakal, mandalina, elma, greyfurt tüketin
YEREL HABERLER Gripten korunmak için havuç, brokoli, kabak, lahana, ...
Erzincan’da grip Aralık’ta artış gösterdi
YEREL HABERLER Erzincan’da grip Aralık’ta artış gösterdi
Başkan Aksun: “İnşallah milletimiz ve tüm İslam âlemi 2020 yılında daha güzel günler ve daha mutlu günler görecektir”
YEREL HABERLER Başkan Aksun: “İnşallah milletimiz ve tüm İslam âlemi ...
Erzincan’da "Ben Aşk'ım Mevlana Celaleddin-i Rumi” paneli yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da "Ben Aşk'ım Mevlana Celaleddin-i Rumi” ...
Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik ilçe devlet hastanelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik ilçe devlet ...
Erzincan'da yılbaşı öncesi güvenlik tedbirleri
YEREL HABERLER Erzincan'da yılbaşı öncesi güvenlik tedbirleri
Erzincan'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonuna 4 tutuklama
YEREL HABERLER Erzincan'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonuna 4 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X