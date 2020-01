AK Parti Erzincan Milletvekilleri, 2019 yılı çalışma ve yatırımların değerlendirmesini yaptı

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan'ın 2019 yılı çalışma ve yatırımlarının değerlendirmesini yaptı.

İki vekilin ortak açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

“Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2019 yılı itibariyle 20 bin 708 öğrencimiz eğitim öğretim hayatına devam etmektedir. Erzincan’da toplamda 26 anaokulumuzda 5 bin 740, 87 ilkokullumuzda 12 bin 58, 71 ortaokulumuzda 12 bin 115 ve 52 lisemizde 11 bin 65 öğrencimiz bulunmaktadır. Milli Eğitim Müdürlüğümüzce 2019’da 1 anaokulu, 3 ilkokul, 2 ortaokul, 4 lise, 21 daire öğretmen konutu, 50 yataklı öğretmenevi binalarının yapım ve onarımı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Ayrıca özel eğitim okulu, 2 daire ve 1 öğretmen lojmanı yapımı planlanarak ihale süreci tamamlanmıştır. 2019 yılında onarımlarla birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce 59 milyon 584 bin 778 liralık yatırım yapılmıştır. Erzincan ilimizde 2019 yılı itibariyle okullarımızda ve öğrenci yurtlarımız da ilçelerimiz dahil olmak üzere 1 milyon 250 bin TL yatırım bedeli ve doğalgaz dönüşüm çalışmaları başlatılmıştır.



Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 20182019 eğitimöğretim döneminde 3 bin 934 öğrenci mezun vermiştir. 20192020 eğitimöğretim yılı itibarıyla 13 bin 32 lisans öğrencisi 9 bin 177 ön lisans öğrencisi bin 126 yüksek lisans öğrencisi 155 doktora öğrencisi 431 pedagojik formasyon öğrencisi olmak üzere 23 bin 921 öğrenci ile eğitim hayatına devam etmektedir.



Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz 11 milyon TL bedelle İzzet Paşa Mahallesi'nde yeni binasında hizmet vermeye hazırlanıyor. Söz konusu projemizin bakanlık tarafından ihalesinin yapılması bekleniyor.

Bitkisel üretim desteklemelerine 2018 yılı başvuru yapan 10 bin 206 çiftçimize, 2019 yılında içinde 10 Milyon 062 Bin 264 TL destek verildi. Hayvansal üretim desteklemelerine 2018 yılı başvuru yapan 7 bin 364 çiftçimize, 2019 yılında 26 Milyon 956 Bin 031 TL destek sağlandı.



Tarıma Dayalı Besi OSB

2017 yılında çalışmalarına başlanan 2021 yılında çalışmaları tamamlanacak olan Yalnızbağ beldesinde tarıma dayalı besi OSB faaliyete geçirilecektir.

Örtü Altı Sebzecilik

8 milyon TL bedelle 50 çiftçiye 2'şer dekar seralar yapılması planlanıyor. Proje Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve çiftçi desteği ortaklığı ile yapılacak.



Ahıska Türkleri

2019 yılı sonu itibariyle Üzümlü ilçesinde 50 çiftçiye 10 milyon TL bedelle 1,6 dekarlık toplamda 80 dekar sera teslim edildi. Çiftçilerimizin mağduriyetini gidermek adına Üzümlü ilçemizde yaklaşık 196 bin TL'ye mal olan 8 adet tahmin ve erken uyarı sistemi kuruldu. Havza bazlı meyveciliğin geliştirilmesi kapsamında Kemaliye ve Kemah ilçelerinde 1 milyon 400 bin TL destekle meyvecilik alanları yer tespit çalışmaları yapılmaktadır. Genç çiftçi projesi kapsamında 2018 yılında 197 gencimize yaklaşık 5 milyon 910 bin TL destek verilmiştir.



Devlet Su işleri

Erzincan ilimizde 2019 yılı itibarıyla 2 baraj 2 gölet 14 sulama tesisi 135 taşkın koruma tesisi yapım, bakım ve onarımları tamamlanarak faaliyetini sürdürmektedir. 493 bin 890 dekar arazi sulama açıldı. 110 adet meskûn mahal 46 bin 190 dekar zirai arazi taşkınlardan koruma altına alındı.

Gölet ve Sulama Projeleri: İlimiz genelinde toplam 25 bin 455 hektar alanın sulanmasını sağlayacak olan yapımı devam eden 8 adet gölettin (Merkez Davarlı, Kemah DoğanbeyliTuzlaköyKaradağ, Refahiye Avşarözü ile Refahiye Yurtbaşı, Alaçayır ve Tercan Çatakdere) toplam proje bedeli 150,8 Milyon TL’dir. Çatakdere göletti tamamlanmıştır. Gölet sulama şebekelerinin proje tutarı 30,9 Milyon TL olup, Çadırkaya, Çatakdere ve Göktaş sulama şebekeleri tamamlanmış olup, diğerlerinin projeleri tamamlanmış yatırım programına alma aşamasındadır.

Ballıköy Barajı: Projesi tamamlanan baraj 2018 yılı yatırım programına alınmıştır. Barajın yapılmasıyla Erzincan Ovasında 11 bin 570 dekar alan sulanacak olup, pompaj sulamalarının önemli bir kısmı cazibe sulamasına dönüştürülmüş olacaktır. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 19.07.2018 tarihinde 88,8 Milyon TL bedelle ihale edilmiş olup, sözleşmesi imzalanmıştır. 2020 yılında yapımına başlanacaktır.

Turnaçayırı Barajı: Çayırlı ilçe merkezi ile 35 köyü ve Tercan İlçesine ait 5 köyün toplam 14 bin 887 hektar arazinin sulanmasını sağlanmak amacıyla, proje bedeli 76,5 Milyon TL olan baraj % 99 seviyesinde devam etmektedir. 2018 yılında derivasyon tüneli, ana ulaşım yolları tamamlanmıştır. 2019 yılında gövde dolgusu çalışmaları tamamlanmış olup, dolu savak imalatı devam etmektedir.



Çevre ve Şehircilik

Uluköy de 130 adet, Tercan Kalecik köyünde 33 adet iskân konutu ve çevre düzenlemesi 59 milyon TL tutarında bir yatırımla yapılarak Başbakanımız tarafından anahtar teslimleri yapılmıştır. Cuma köyü 41 iskân konutu yapımı tamamlanmıştır Kılıçkaya köyünde 9 adet iskân konutu yapımı sürdürülmektedir Refahiye Kayı köyünde ise 71 adet iskân konutunun 2020 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.



TOKİ

İlçelerimizde devam eden konutlara ek olarak, ilçelere ve Erzincan’a 500 konut daha yapılacak. Bu sayının artması için girişimlerimiz devam ediyor.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve KYK

Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 719 personelimiz görev yapmaktadır. İlimizde 27 bin 122 lisanslı sporcu, 13 bin 450 kartlı sporcu, 12 bin 478 okul sporları lisanslı sporcu, 23 bin 614 geleneksel çocuk oyunları lisanslı sporcu, 16 bin 154 gençlik Merkezi üyesi bulunmaktadır. Kredi yurtlar kurumuna bağlı 9 bin 483 öğrenci kapasiteli 10 yurdumuz hizmet vermektedir. İlimizde 82 Spor kulübü 40 milli sporcu 60 Spor tesisi hizmet vermektedir.



Gençlik Spor ve KYK Yatırım

Erzincan şehir stadı yapımına 2018 yılında başlanmış olup 137 milyon TL proje sarıyla %32 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Toplam 750 gün içerisinde tamamlanması planlanan proje kapsamında ilimiz 12 bin kişilik yeni bir stadyuma kavuşacaktır. Erzincan’a ve Erzincanspor’a yakışır bir stad olacak. Erzincanspor’a başarılar diliyoruz. Yine Erzincan İliç ilçemizde 2019 yılında yapımına başlanan ilçe belediye başkanlarının destekleri ile 600 günde 6 milyon 436 bin TL projesi sarıyla İliç gençlik Merkezi 2020 yılı içerisinde ilçemize kazandırılacaktır Refahiye'de ise 15 milyon 350 bin TL tutar ile 2020 yılı içerisinde tamamlanması beklenen gençlik Merkezi ve yüzme havuzu projesi devam etmektedir. Öğrencilerimizin sosyal ihtiyacına cevap vermek adına 25 milyon TL bedelle bin 400 öğrenci kapasiteli müdürlük ve sosyal tesis binası 2027 itibariyle Merkez ilçemizde hizmete açılacaktır.

2019 yılında Çayırlı ilçemize 24 milyon TL bedelle 300 yatak kapasiteli ilk yurt binası yapımına başlanmıştır. Projenin 2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Kemaliye ilçemize ise 7 milyon 300 bin TL tutarla 200 yataklı yurt bloğu, Üzümlü ilçemizde 9 milyon 917 bin TL tutar 200 kişilik yurt bloğu, Refahiye ilçemizde 10 milyon 988 bin TL tutarla 200 kişilik yurt bloğu yapımlarına başlanarak 2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.



Sağlık Hizmetleri

İlimizde 28 aile sağlığı merkezi, 75 aile hekimi, 50 adet sağlık evi, 3 toplum sağlık merkezi ile hizmet verilmektedir. 2019 yılında 6 bin 083 öğrenciye aşı yapılmıştır. 16 bin 355 öğrenciye ağız ve diş sağlığı taraması yapılmıştır. 2019 yılında Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve araştırma hastanesi 410 yatak, ağız ve diş sağlığı Eğitim ve araştırma hastanesi 5 yatak, Tercan ve Refahiye’de 2 adet 25 er yataklı ilçe devlet hastanesi, Otlukbeli, Çayırlı Üzümlü, Kemah, İliç ve Kemaliye ilçelerimizde 6 adet onar yataklı ilçe entegre hastanesi ve 80 yataklı özel hastane ile hizmet verilmiştir. İlimizin sağlık kuruluşlarında 189 uzman tabip, 202 pratisyen tabip, 53 diş tabibi, 10 eczacı, 710 ebe hemşire, 567 sağlık memuru ve teknikeri, 559 diğer personel ile toplamda 2 bin 755 personel ile hizmet verilmektedir.

Mengücek Gazi Eğitim ve araştırma Hastanesi'nin ek binası olan 250 yataklı bina yapımı 65 milyon 868 bin TL bedelle tamamlanmıştır. Eski devlet hastanesi yerine 500 yataklı hastane yapımı için 2019 yılında 261 milyon 224 bin sözleşme bedeli ile temel atılarak çalışmalara başlanmıştır. 2022 yılında hastanemizin tamamlanması planlanmıştır.

Ağaçlandırma Çalışmaları

2019 yılında 35 bin700 dekar alanda 500 bin fidan toprakla buluşturuldu. 2,5 milyon fidan üretimi gerçekleştirildi. Orman köylerinde yaşayan 104 aileye 2,9 milyon TL kredi ve hibe desteği sağlandı. 26 okul bahçesine ve üniversite kampüsüne 40 bin adet, 2 kilometre yol kenarına 800 adet, 44 ibadethane bahçesine bin 500 adet, 32 mezarlığa 3 bin 500 adet, 2 hastane ve sağlık ocağı bahçesine 200 adet olmak üzere toplam 46 bin adet ağaçlandırma yapılmıştır.

2020 yılında 35 bin 700 dekar alana 1 milyon fidan dikilmesi planlanmaktadır. 2020 yılında 2,5 milyon fidan üretiminin yanı sıra orman köylüsü 150 aileye 2,4 milyar TL kredi ve hibe desteği sağlanacaktır.



İl Özel İdaresi

Köy yollarında 136 proje kapsamında; asfalt, kilit parke, sanat yapısı, istinat duvarı, stabilize ve diğer işler için toplam 40.976.395 TL,

Tarım sektöründe; 39 sulama tesisi projesi için 3.720.355 TL, Köy içme suları programında; 79 içme suyu projesine 7.119.178 TL, Kanalizasyon programında; 27 kanalizasyon tesisine 5.469.934 TL,

Köy sosyal tesisler programında; 41 proje için 852.000 TL, Tüm İlçelerdeki Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmaları için; 984.641,84 TL, Toplam 331 iş için 59.120.505 TL ödenek ayrılmıştır. Projelere 51.404.985 TL harcanarak yüzde 87 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Projelerden 261 adedi tamamlanmış, 61 adedi devam etmekte olup, 9 projeye ise henüz başlanmamıştır.

Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi

İl Özel İdaresi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle yatırımı tamamlanan, Ergan Dağı Kış sporları merkezi turizmin hizmetine sunulmuştur. Alt yapı tesisleri, uluslararası standartlarda pistlerin düzenlenmesi, yapay karlama tesisleri, pist aydınlatması ve 1 adet teleski tesisinin yapımı geçen sezon öncesinde tamamlanmıştır. Ziyaretçi sayısı, 20182019 kış sezonunda bir önceki sezona göre yüzde 50 artarak 60.000 kişiye ulaşmıştır.

İl Özel İdaresi tarafından hazırlanarak Kalkınma Ajansına sunulan 80 yataklı konaklama tesisi projesinin, il özel idaresi makine parkı imkanlarıyla temel açma çalışmalarına kış mevsiminden önce başlanmıştı. Takriben 10 Milyon TL tutarındaki proje kapsamında restoran, kafe ve kayak odası bulunmaktadır. Erzincan Ergan kayak merkezine otel yapma çalışmaları sürüyor.

Erzincan (Vasgirt) Millet Bahçesi: Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 07.05.2018 tarihinde (KDV Dahil) 14.219.716 TL bedelle ihale edilmiş olup 10.128.921 Milyon TL harcanarak % 71,2 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Proje kapsamında cirit sahası, Türk sporları alanı, spor alanları, konser sahası, kültür yolu, bisiklet yolu, müze, piknik alanları, çocuk oyun alanları, yüzme havuzu bulunmaktadır.

Refahiye (Kocaçay) Millet Bahçesi: Rekreasyon ve dere ıslahı projesi hazırlanarak, Refahiye Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 23.05.2018 tarihinde ihalesi 7.330.160 TL (KDV Dahil) bedelle yapılmıştır. İş artışlarıyla proje bedeli 8.010.000 TL’ye ulaşmış, bu güne kadar 3.604.000 TL harcanarak % 50 fiziki gerçekleşme seviyesinde devam etmektedir.



Erzincan Süt Fabrikası

Günlük 81 ton süt işleyecek süt fabrikası; İl Özel İdaresinin % 40, Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliğinin ise % 20 ‘şer ortaklığında yürütülmektedir. Vossloh şirketine ait 3.200 m kapalı, 32.000 m açık alandan oluşan fabrika binası 2 Milyon TL’ye satın alınmıştır. Binanın süt tesisine dönüştürülmesi için 73 ayrı makine ve ekipman ihalesi 18 Ocak 2018 tarihinde 7.349.000 TL (KDV hariç) bedelle yapılmıştır. Toplam 12 Milyon TL kaynak kullanılması planlanmaktadır. Fabrika binasının tadilatı ve makinelerin montajı devam etmektedir.



Erzincan OSB

Organize Sanayi Bölgemizde 68 adet işletme üretime geçmiş, 14 adet işletme inşaat aşamasında, 11 adet işletme ise proje safhasındadır. Bölge parsel tahsisi yapılmış toplam müteşebbis sayısı 93’dür.Organize Sanayi Bölgesinde 2019 yılı Ağustos ayı itibariyle istihdam sayısı 1.611 kişiye ulaşmıştır. OSB’de üretimi artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Hanımların işini kolaylaştırmak için kreş ve anaokulu yapımı sürüyor.



Karayollları

Erzincan Çayırlı arası karayolu çalışmaları sürüyor. Çatalçam yolu ve Erzincan Malatya duble yol inşaatının bitirilmesi için takibimiz devam ediyor.



Kültür Turizm

İlimizde 6 müze, 11 halk kütüphanesi, 5 sinema salonu,1 tiyatro salonu, 554 adet taşınmaz kültür varlığı ve 536 adet taşınır kültür varlığı mevcuttur. İlimizde 8 adet günlük gazete, 2 televizyon ve 7 özel radyo basın yayın faaliyetlerine devam etmektedir.

Dumanlı Tabiat Parkı : Milli Parklar Kanunu kapsamında “Dumanlı Tabiat Parkı Gelişim Planı, Jeolojik Etüt Yapılması ve Ağaç Rolöveli Halihazır Harita Yapılması ve Peyzaj Uygulama Projeleri tamamlanmıştır. 2018 yılında peyzaj uygulama projeleri 24.604.081 TL (KDV Dahil) bedelle ihale edilmiş olup, 20.587.106 TL harcanarak yüzde 83 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında Akarsu ve Refahiye arası 21 km yol, çadırlı kamp alanı, kır lokantası, mescit, tuvalet, otopark, 3 adet gölet, yağmur barınağı, 12 km yürüyüş yolu, orman köşkü, kamp alanı ve konukevi bulunmaktadır.

Taşçı Konağı: 19. yüzyılın başlarında Osmanlı mimarisiyle, dikdörtgen planlı olarak tasarlanmıştır. Konağın restorasyon çalışmaları tamamlanmış olup, turizm sektöründe restoran olarak hizmet vermektedir.

Çadırcı Hamamı: Şeyh Ahmed Bin Mahmud tarafından 1548 yılında yaptırılan hamamın restorasyonu tamamlanmıştır. Erzincan’da ayakta kalan en sağlam klasik Osmanlı yapılarından biridir. İl Özel İdaresi tarafından yol üstü kafeterya ve yöresel ürün satış yeri olarak işletilmek üzere ihale edilmiş ve yer teslimi yapılmıştır. Firma tarafından Nisan 2020’de faaliyete geçirilecektir.

Müze: Üniversiteden devralınan eski tekel binasının müzeye dönüştürülmesi için proje hazırlıkları tamamlanarak, müze teşhir tanzimi ve çevre düzenlemesi 3.996.000 TL (KDV hariç) bedelle ihale edilmiş olup, 2018 yılında çalışmalara başlanmıştı. Binanın statiğindeki sorun nedeniyle proje revizyonu çalışmaları devam etmektedir.

Kültür Han: Eski terminal binasının arsasına yapılacak projenin tutarı 29,6 Milyon TL, 2018 yılı ödeneği 3 Milyon TL olarak yatırım programında yer almıştır. Proje kapsamında kütüphane, güzel sanatlar, toplantı ve sinema salonu, satış mağazaları, geleneksel avlu ve ticari mekanlar, servis mekanları, kafeterya ve idari ofisler yer alacaktır.

Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 14.09.2018 avan proje ihalesi 267.860 TL (KDV Dahil) bedelle yapılmış olup, hazırlanan proje onaylanmıştır. Yapım ihalesi çalışmalarına başlanmıştır.

Sırat On Fırat Zincir Asma Yaya Köprüsü: Dünyanın bilinen en büyük kanyonlarından birisi olan Kemaliye Karanlık Kanyonun üzerinde yapılması planlanan köprünün, projesi tamamlanmıştır. Proje kapsamında kanyonun iki yakası arasında yay geçişli zincir asma yürüyüş köprüsü yapılacaktır. Hazırlanan projenin doğaya uygunluk ve mali yönden revize edilmesine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığında inceleme ve onay aşamasındadır.



Turistik Doğu Ekspresi

Turistik doğu ekspresi 6 aydır düzenli çalıştı ve halkımız çok sevdi. Günaşırı olan seferler Aralık ayı itibari ile her gün yapılıyor. Yılda 75 bin yolcu İliç Kemaliye ve Erzincan’a geliyor ve geri dönüyor. Bu da Erzincan’ın turizmini canlandırıyor. Ayrıca Erzincan Kemah İliç ve Divriği arasına bir tren seferi daha eklendi. Böylece Erzincan’dan Divriği’ye günde 4 sefer yapılıyor. Hem turistik doğu ekspresi hem de doğu ekspresinin seferleri her gün 4 sefer devam ediyor.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

Çocuk hizmetleri kapsamında 174 refakatiz çocuğa hizmet verilmiştir. Çocuk evlerinde 13 18 yaş aralığında 27 çocuğa hizmet verilmiştir. Çocuk evleri sitesi tarafından sıfır 18 yaş arası 113 çocuğa hizmet verilmiştir. Sosyal ekonomik destek kapsamında 575 kişiye 4 milyon 463 bin 359 lira ödeme yapılmıştır. Koruyucu aile hizmetleri kapsamında 43 ailemiz 54 çocuk sahiplenmiştir.

Koruyucu ailelere bu kapsamda 1 milyon 012 bin 592 lira 95 kuruş ödeme yapılmıştır. İlimizde 12 bin 368 kişiye 5 milyon 276 bin 623 lira doğum yardımı yapılmıştır. İlimizde son 3 yılda 15 çocuk evlat edinilmiştir.

Erzincan merkez huzur evimizde 75 yaşlı hizmet alırken, Refahiye huzur evimizde 47 yaşlı hizmet almaktadır. Kadın hizmetleri kapsamında 285 rehberlik ve yönlendirme 113 hukuki destek 21 bin 598 kişiye ise kadına yönelik şiddet ile mücadele ve erken yaşta zorla evlilik konularında eğitim verilmiştir. Kadın konukevi tarafından 125 kadına ve beraberindeki 125 çocuğa 2019 yılı boyunca hizmet verilmiştir.

Şehit ve gaziler istihdam hakkı kapsamında 91 kişiyi istihdam edilmiş, ücretsiz seyahat hakkı kapsamında ise 328 kişiye hizmet verilmiştir.



Nüfus

Tüm bu yatırım ve gelişim göz önüne alındığında Erzincan’ın nüfusu kaçınılmaz olarak son üç yılda ülke nüfus artış hızının üzerinde artış göstermiştir. 2016’da nüfusumuz 226.032 iken, 2017’de 231.511 ve 2018’de 236.034 olmuştur.



TBMM

2019’da TBMM’deki çalışmalara Erzincan vekilleri olarak eksiksiz katıldık. Erzincan’ımızı her platformda Erzincan’a yakışır biçimde temsil ettik. Ülkemizin ve şehrimizin yararına olan her kanun teklifine imza atarak katıldık. Komisyonlarda görevlerimizi eksiksiz yaptık. Vatandaşlarımızdan gelen istek arzu ve önerileri yerine getirmek için gece gündüz takip ettik. 5 Bin civarında istek arzu ve öneri ile ilgilendik. Son Başbakanımızın da destekleri ile 2020 yılında da Valimiz, İl Özel İdaremiz ve Belediye Başkanlarımız, AK Parti İl Başkanımızla birlikte Erzincan’ımızın gelişmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman Erzincanlı kardeşlerimizin emrinde ve yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz”

