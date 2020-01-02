Erzincan’da baca yangını korkuttu

Erzincan’da bir evin çatısında çıkan baca yangını korkuya neden oldu.

Olay, saat 11. 00 sıralarında Erzincan merkez Atatürk Mahallesi 380. sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir evin çatısından alevlerin yükselmesi üzerine durum itfaiyeye haber verildi. Kısa bir süre içerisinde yangının bulunduğu adrese ulaşan itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

İtfaiye ekipleri, gerekli tedbirleri alarak yangının büyümesi ve yayılmasını önleyip söndürme ve soğutma çalışması yaptı.

Soba bacasından kaynaklanan yangında çatıda hasar oluştu.

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