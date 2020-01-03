Türkiye'de, geçen sene yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 13,65 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2019'da enflasyon ülke genelinde yüzde 11,84 olarak gerçekleşti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 1,31 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis"te gerçekleşti. Bir önceki yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 13,65 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" ve 12 aylık ortalamalara göre, en yüksek artış yüzde 17,66 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde görüldü.

Geçen ay, Aralık 2018'e göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 10,32 ile "Ankara" bölgesinde kaydedildi.

ERZİNCAN 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:07

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