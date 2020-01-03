Erzincan’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

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Erzincan’ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.



Kaza, RefahiyeSivas karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki yolcu otobüsü şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

ERZİNCAN 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:07

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