Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi (1)

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ERZİNCAN yakınlarında, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

Kaza bugün akşam saatlerinde, ErzincanSivas karayolunun Refahiye ilçesi Altköy mevkisinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, savrulduktan sonra şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ile AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.



ERZİNCAN 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:07

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