Erzincan'da ulaşıma kar engeli

Güvenlik Uzmanı Ağar: "Ya İran siner ya kıyamet kopar!"

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Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.



Erzincan’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle ErzincanSivas ve ErzincanGümüşhane karayollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. ErzincanSivas karayolu 40’ncı kilometredeki Sakaltutan Geçidi'nde, ağır tonajlı araçların zincirsiz yola devam etmesine izin verilmedi. Trafik ekipleri, Erzincan yönünden Sivas istikametine giden yolcu otobüsü, tır ve kamyonların sürücülerine uyarılarda bulunarak dikkat etmelerini istedi. Karayolları ekipleri geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdü.

ERZİNCAN 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:36

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YATSI 18:41

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