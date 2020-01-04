“73. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası” Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik: “Amacımız verem konusunda toplumu bilgilendirmek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

“73. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası” Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik: “Amacımız ...

İHA

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, "Her yıl Ocak ayının ilk pazar gününden başlayan Verem Eğitim ve Propaganda Haftası'nın amacı verem konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa bütün kesimlerin dikkatinin çekilmesidir" dedi.

“73. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası” Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik: “Amacımız verem konusunda toplumu bilgilendirmek”

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, “Her yıl Ocak ayının ilk pazar gününden başlayan Verem Eğitim ve Propaganda Haftası’nın amacı verem konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa bütün kesimlerin dikkatinin çekilmesidir” dedi.
0511 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan “73. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası” dolayısıyla açıklama yapan Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, tüberkülozun basili hava yolu ile bulaştığını kaydetti. Hirik, “Basilin kaynağı, tedavi görmemiş veya düzenli tedavi görmeyen aktif akciğer ve larinks tüberkülozu olan hastalardır. Hasta insanlardan öksürme ve hapşırma ile ortama yayılan mikrobun solunum yolu ile alınması sonucu bulaşır. Tedavi edilmeyen her hasta yılda 515 kişiyi enfekte eder. Balgam yayması pozitif olan ve akciğerinde kavitesi bulunan hastalar daha fazla basil saçarlar. Basil kaynağı (TB hastası) ile karşılaşma süresi, ortamın genişliği ve havalanması basilin bulaşmasında önemlidir. En çok hastanın aile bireylerine ve yakın çalışma arkadaşlarına bulaşma olur. Tedavi ile basil sayısı çok kısa sürede azalır. Hastaların çoğunda ortalama 23 haftada bulaştırıcılık yok olur” dedi.

Tüberküloz hastalığının belirtileri
Hastalığın belirtileri hakkında bilgiler veren Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, “Genel yakınmalar halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, çocuklarda kilo alamama, ateş, gece terlemesi vb. olabilir. Solunum sistemi yakınmaları öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, göğüssırtyan ağrısı, nefes darlığıdır. Larinks tüberkülozu ses kısıklığı yapabilir. Diğer organları tutan tüberküloz hastalığında ilgili organa ait bulgular olabilir. İki üç haftadan uzun süren ve nonspesifik antibiyotik tedavisi almış olmasına rağmen klinik yanıt alınamayan öksürükte tüberküloz hastalığından şüphelenmek gerekir” diye konuştu.

Tüberküloz hastalığının tedavisi
Tüberküloz hastalığının tedavisiyle ilgili bilgiler veren Hirik, “Ülkemizde tüberküloz tedavisi ücretsizdir. Tüberküloz tedavisi standarttır. Bu standart tedavi, hastanede ya da dispanserde aynı şekilde düzenlenir. Yeni tüberküloz hastalarının tedavisinde standart tedavide genellikle iki ay 4 farklı ilaçla ve dört ay 2 ayrı ilaçla olmak üzere 6 aylık tedavi uygulanmaktadır. Tedavide kullanılan bütün ilaçlar verem savaşı dispanserlerinden ücretsiz verilir. Tedavide verilen ilaçların düzenli içilmesi çok önem taşır. Çünkü hastaların bir kısmı tedaviyi terk etmekte ve toplumda basil saçmayı sürdürmektedirler. Hastanın ilaçlarını içtiğinden emin olmak için her doz ilacı bir sağlık personelinin veya başka bir görevlinin gözetiminde içirtmek en uygun yoldur. Buna doğrudan gözetimli tedavi denilir. Tedavinin dispanserde ya da hastanede başlanması gerekir. Aylık takiplerinin de dispanserde yapılması uygundur. Tedaviyi sonlandırana kadar özenle sürdürmek gerekir” ifadelerini kullandı.

ERZİNCAN

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 14:56
  • AKŞAM 17:17
  • YATSI 18:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’da sürü yönetimi kursu başladı
YEREL HABERLER Erzincan’da sürü yönetimi kursu başladı
Erzincan'da ulaşıma kar engeli
YEREL HABERLER Erzincan'da ulaşıma kar engeli
Erzincan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Erzincan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı
YEREL HABERLER Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı (2)- ...
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi (1)
YEREL HABERLER Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi (1)
Erzincan’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
YEREL HABERLER Erzincan’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı ...
Ali Aras mazbatasını alarak görevine başladı
YEREL HABERLER Ali Aras mazbatasını alarak görevine başladı
Türkiye'de, geçen sene yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 13,65 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" oldu
YEREL HABERLER Türkiye'de, geçen sene yıllık bazda fiyatların en ...
Hayatı boyunca kimliksiz yaşayan kadın, 85 yaşında kimlik sahibi oldu
YEREL HABERLER Hayatı boyunca kimliksiz yaşayan kadın, 85 yaşında ...
Erzincan’da kar yağışı bekleniliyor
YEREL HABERLER Erzincan’da kar yağışı bekleniliyor
Resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ...
Kızılay Çarşısı esnafı: “Yazılı bir taahhütte bulunun içimiz rahat etsin”
YEREL HABERLER Kızılay Çarşısı esnafı: “Yazılı bir taahhütte bulunun ...
Erzincan İl Müftüsü Çetin’den camilerde tabure açıklaması: “Yapmış olduğum denetimler esnasında bu genelgeye uyulmadığını gördüm”
YEREL HABERLER Erzincan İl Müftüsü Çetin’den camilerde tabure ...
Erzincan’da baca yangını korkuttu
YEREL HABERLER Erzincan’da baca yangını korkuttu
Anagold Madenciliğin İliç’teki Kapasite Artışı ve Flotasyon Tesisi Projesinin ÇED başvurusu uygun bulundu
YEREL HABERLER Anagold Madenciliğin İliç’teki Kapasite Artışı ve ...
AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci: “Erzincan’da il, ilçe, kadın ve gençlik kollarımızın kongreleri, milletimiz ile yeniden kucaklaşmamıza vesile olacaktır”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci: “Erzincan’da ...
AK Parti Erzincan Milletvekilleri, 2019 yılı çalışma ve yatırımların değerlendirmesini yaptı
YEREL HABERLER AK Parti Erzincan Milletvekilleri, 2019 yılı çalışma ...
Doğu'da 2 il için kar uyarısı
YEREL HABERLER Doğu'da 2 il için kar uyarısı
Erzincan’da toplu taşımaya zam yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da toplu taşımaya zam yapıldı
Kar temizliği yapan greydere çarpan otobüs yoldan çıktı: 17 yaralı Erzincan-Sivas karayolunda kar yağışı ve tipi etkili oldu
YEREL HABERLER Kar temizliği yapan greydere çarpan otobüs yoldan ...
Yolcu otobüsü karla mücadele aracına çarptı: 17 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü karla mücadele aracına çarptı: 17 ...
Ege bölgesindeki Erzincanlılar tek çatı altında birleşti
YEREL HABERLER Ege bölgesindeki Erzincanlılar tek çatı altında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X