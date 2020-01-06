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"Annem benim her şeyim"

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Ankara’da yapılan 5 kademe antrenörlük kursunu başarıyla bitiren Milli takım antrenörü Murat Sönmez, teknik direktörlük unvanı alan ilk antrenörler arasında yer aldı.

Kursla ilgili bilgi veren Murat Sönmez, “Ankara’da 20 günlük seminer ve kurs sonucu Türkiye’nin badminton branşında ilk teknik direktörleri olduk. Kursumuzda yurtdışında ve yurt içinde değerli hocalardan dersler alarak bilgilerimizi yukarlara çıkardık. İnşallah bu bilgileri sporcularımıza en iyi şekilde uygular ülkemize ve Erzincan’ımıza daha faydalı oluruz.” dedi.

ERZİNCAN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:07

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