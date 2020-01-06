Kayak Eleme yarışlarında kapıya çarpan sporcu metrelerce sürüklendi Alp Disiplini U-18 Büyükler eleme yarışları Erzincan’da başladı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Alp Disiplini U18Büyükler eleme yarışları Ergan Kayak Merkezi’nde başladı. Yarışmada kapılara çarparak taklalar atan Erzincanlı sporcu Kübra Cengiz ise kendi sağlığını unutarak yarışmadan elendiği için dakikalarca gözyaşı döktü.

Erzincan Ergan Kayak Merkezi, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Alp Disiplini U18Büyükler eleme yarışlarına ev sahipliği yaptı. Dün teknik toplantı ile başlayan yarışlarda bugün yaklaşık 150 sporcu Türkiye şampiyonasında bir üst lige çıkabilmek için kar üzerinde kayaklarla birlikte, piste kurulan kapılardan geçerek en hızlı aşağıya inmek için yarıştı. Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular Türkiye şampiyonasında bir üst ligde yarışmaya hak kazanacak. Yarışlarla ilgili bilgiler veren Kayak Federasyonu Erzincan Temsilcisi Bülent Demirel, dereceye giren sporcuların Türkiye liglerine gideceklerini kaydetti.



“Derece alanlar Türkiye liglerine gidecekler

Ergan Dağı’nın yarışlara ev sahipliği yaptığını ifade eden Demirel, “Ergan Dağında büyük bir etkinlik yapıyoruz. Geçen yıl Türkiye şampiyonası yapmıştık. Bu yılda Türkiye şampiyonasının elemelerin yapıyoruz. Erzincan’da idari kadroyla beraber 200’e yakın misafirimiz var. Sporcularımızı Erzincan’da misafir etmekten onur duyuyoruz. Ergan Dağını görmelerini sağladığımız için mutluyuz. Yarışlar dün teknik toplantı ile başladı. Bugün ve yarın devam edecek. Yarışmada Alp Disiplini U18 Büyükler kayak yarışı yapıyoruz. Sporcular elemelere katılacak. Sonrasında derece alanlar Türkiye liglerine gidecekler. Türkiye liglerinden sonrada aldıkları derecelere göre üst kademelere Uluslararası yarışlara katılabilecekler” diye konuştu.

Yarışlarda heyecanlı olduklarını belirten sporcular ise, “Pist çok güzeldi. Kayabildiğimizin en iyisini yaptık. Üst liglerde yarışmayı çok istiyoruz. Umarız iyi bir sonuç çıkar. Diğer sporculara başarılar dileriz. Organizasyonu yapan herkese teşekkür ederiz” dediler.



Kapılara çarparak taklalar atan sporcu elendiği için dakikalarca gözyaşı döktü

Yarış esnasında talihsiz kaza yaşayan Erzincanlı sporcu Kübra Cengiz kapılara çarptı. Dengesini kaybeden sporcu metrelerce takla atarak sürüklendi. Kendi sağlık durumunu unutup yarışlara çok çalıştığını söyleyen talihsiz sporcu elendiği için yattığı yerde dakikalarca gözyaşı döktü. Kaza yerine gelen UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kübra Cengiz, hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmayan Cengiz’in diz kapaklarında zedelenme olduğu belirtildi.

ERZİNCAN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:07

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