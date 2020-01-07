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Kar nedeniyle köyde mahsur kalan kalp hastası 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

DHA

ERZİNCAN´ın Refahiye ilçesinde yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan kalp hastası Ali Bozkurt (59), Erzincan İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye yetiştirildi.

ERZİNCAN´ın Refahiye ilçesinde yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan kalp hastası Ali Bozkurt (59), Erzincan İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye yetiştirildi.
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Refahiye ilçesinde onlarca köyün yolunu kapattı. İlçeye 16 kilometre uzaklıktaki Kandil köyünde yaşayan kalp hastası Ali Bozkurt'un yarın (Salı) ameliyata gireceğini ihbarını alan Erzincan İl Özel İdaresi mücadele ekipleri, akşam saatlerinde köye ulaşmak için çalışma başlattı. 6 saat süren çalışmanın ardından yer yer 2 metreye ulaşan kar kütlelerini aşan ekipler gece geç saatlerde köye ulaştı. Uzun uğraşlar sonucu köye ulaşan iş makinesi operatörü kendini görüntüleyen arkadaşına, "Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz" esprisi yaptı.
Köylüler ekiplere teşekkür ederken, fırtına nedeniyle yolun tekrar kapanması ihtimaline karşı kalp hastası olan ve yarın ameliyata gireceği öğrenilen Ali Bozkurt, Özel İdare aracıyla köyden alınarak Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bozkurt'un, geceyi hastanede geçirdikten sonra sabah saatlerinde Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp ameliyatına gireceği belirtildi.FOTOTĞRAFLI 

ERZİNCAN

07 Ocak 2020 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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