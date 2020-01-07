DATÜB Genel Sekreteri Uçar, Erzincan’da görüşmeler yaptı

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, bir dizi ziyaretler için Erzincan’a giderek Ahıska Türklerinin durumları hakkında bilgi aldı.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, Erzincan’da Ahıska Türklerine tahsis edilen seralarda karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. DATÜB Erzincan Temsilcisi Vahid Mirza'nın da katıldığı toplantıda Genel Sekreter Fuat Uçar, Üzümlü’deki sera sahibi olan Ahıskalılar ve Kooperatif Başkanı ile rüzgar nedeniyle yırtılan seraların naylon değişimi, seraların sulanması noktasında tasarruf yapabilmek adına güneş enerjisininin kullanımı ve havalandırma hususlarında var olan sorunları istişare etti.

Genel Sekreter Uçar başkanlığından heyet Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz'ı ziyaret ederek yapılan görüşmede seracılıktan daha verimli geri dönüş elde edilebilmesi için sorunların çözümü hususunda destek talebinde bulunuldu.

Kaymakam Enver Yılmaz başkanlığında, Göç İdaresi Erzincan İl Müdürü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda ise Ahıskalılara verilen konutların tahsisinde gelinen son durum görüşülürken, ardından Erzincan İl Göç İdaresi Müdürü Kasım Kağan Özlok ile görüşen DATÜB heyeti, vatandaşlık işlemleri devam eden Ahıskalı Türkler ile ilgili gelinen son durum hakkında bilgi alındı.

Erzincan’da yapılan görüşmeler hakkında açıklamada bulunan Uçar, şunları kaydetti:

"Bu sorunların giderilmesiyle ilgili Erzincan'da hem ilgili makamlar ile görüştük hem de halkımızın sorunlarını yerinde dinledik. Erzincan Valiliğimiz tarafından yeni bir sera projesi yapılıp Ankara’ya ilgili Bakanlığa gönderildiğini yakın bir zamanda hayata geçirilmesi için bizde girişimde bulunarak hızlandırılmasını sağlayarak Üzümlü'de yaşayan halkımızın istihdamı ile alakalı soruna çözüm sağlayacağından dolayı bu projenin gerçekleşmesi var olan ekser sorunları çözüme kavuşturacaktır. Zaten devletimiz her zaman yanımızda.. Erzindan’da ilgili kurum ve kuruluşlar, Göç İdaresi İl Müdürlüğü, Üzümlü Kaymakamlığı, Üzümlü İlçe Belediyesi ve bütün birimler bu işte her türlü fedakarlığı fazlasıyla yapıyorlar. Halkımız da bunun farkında. Devamlı devletimize bu konuda müteşekkirler. Bundan sonra artık hem kendileri hem de bundan sonraki gelecek nesiller bu ülkede rahat bir şekilde bu vatanda olmanın, bu bayrak altında yaşamanın mutluluğunu yaşayacaklar."

ERZİNCAN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:07

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