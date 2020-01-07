Erzincan'da gençler verem hastalığı konusunda bilgilendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzincan'da gençler verem hastalığı konusunda bilgilendirildi

İHA

Erzincan'da 73. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası dolayısıyla gençler verem hastalığı konusunda bilgilendirildi.

Erzincan'da gençler verem hastalığı konusunda bilgilendirildi

Erzincan'da 73. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası dolayısıyla gençler verem hastalığı konusunda bilgilendirildi.
Her yıl Ocak ayının ilk haftasında kutlanan Verem Savaşı Eğitimi ve Propaganda Haftası ile ilgili olarak Erzincan Gençlik Merkezinde verem hastalığı ve hastalıkla mücadele konusunda gençlere eğitim semineri verildi. Erzincan Verem Savaş Dispanseri İl Koordinatörü Dr. Ertan Murat tarafından verilen eğitimde Hastalığın bulaşıcı ancak tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekildi.
Dr. Murat, hastalığın akciğerlerde oluşup, tüm vücuda dağılabildiğini söyledi. Dr. Ertan Murat verem hastalığının bilinen en eski hastalıklardan birisi olması, sebebinin kesin olarak bilinmesi,tedavisinin mümkün olmasına ve üstelik korunulabilir bir hastalık olmasına karşın halen dünyada en yaygın ve ölümcül bulaşıcı hastalıklardan biri olmaya devam ettiğini vurguladı. Murat “Ülkemizde tüberküloz tedavisi ücretsizdir. Tüberküloz tedavisi standarttır. Bu standart tedavi, hastanede ya da dispanserde aynı şekilde düzenlenir. Yeni tüberküloz hastalarının tedavisinde standart tedavide genellikle iki ay 4 farklı ilaçla ve dört ay 2 ayrı ilaçla olmak üzere 6 aylık tedavi uygulanmaktadır. Tedavide kullanılan bütün ilaçlar verem savaşı dispanserlerinden ücretsiz verilir. Tedavide verilen ilaçların düzenli içilmesi çok önem taşır. Çünkü hastaların bir kısmı tedaviyi terk etmekte ve toplumda basil saçmayı sürdürmektedirler. Hastanın ilaçlarını içtiğinden emin olmak için her doz ilacı bir sağlık personelinin veya başka bir görevlinin gözetiminde içirtmek en uygun yoldur. Buna doğrudan gözetimli tedavi denilir. Tedavinin dispanserde ya da hastanede başlanması gerekir. Aylık takiplerinin de dispanserde yapılması uygundur. Tedaviyi sonlandırana kadar özenle sürdürmek gerekir” ifadelerini kullandı. Programın sonunda gençlere verem eğitimi konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

ERZİNCAN

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 14:58
  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DATÜB Genel Sekreteri Uçar, Erzincan’da görüşmeler yaptı
YEREL HABERLER DATÜB Genel Sekreteri Uçar, Erzincan’da görüşmeler ...
Bölge rektörleri kariyer fuarı gündemiyle toplandı
YEREL HABERLER Bölge rektörleri kariyer fuarı gündemiyle toplandı
Enerya’dan sosyal sorumluluk projesi; ‘Kuşlar Yuvalarına Kavuştu’
YEREL HABERLER Enerya’dan sosyal sorumluluk projesi; ‘Kuşlar ...
Erzincan’da donan göl kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Erzincan’da donan göl kartpostallık görüntüler ...
Erzincan ve Bayburt göç alırken Erzurum göç verdi
YEREL HABERLER Erzincan ve Bayburt göç alırken Erzurum göç verdi
Geleceğin kayakçıları projesi kapsamında öğrenciler kayak öğreniyor
YEREL HABERLER Geleceğin kayakçıları projesi kapsamında öğrenciler ...
Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı
Kardan yolu kapanan köydeki hasta 6 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Kardan yolu kapanan köydeki hasta 6 saatlik ...
Kar nedeniyle köyde mahsur kalan kalp hastası 6 saatte hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Kar nedeniyle köyde mahsur kalan kalp hastası 6 ...
Erzincan’da 50 çiftçiye yüzde 75 hibeli sera projesi için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da 50 çiftçiye yüzde 75 hibeli sera projesi ...
Rektör Levent: “YÖK’e 6 fakülte teklifimiz var”
YEREL HABERLER Rektör Levent: “YÖK’e 6 fakülte teklifimiz var”
Erzincan’ın spor tarihi kitap olarak yayımlandı
YEREL HABERLER Erzincan’ın spor tarihi kitap olarak yayımlandı
Kayak Eleme yarışlarında kapıya çarpan sporcu metrelerce sürüklendi Alp Disiplini U-18 Büyükler eleme yarışları Erzincan’da başladı
YEREL HABERLER Kayak Eleme yarışlarında kapıya çarpan sporcu ...
Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 59 bin 997 oldu
YEREL HABERLER Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 59 bin 997 ...
'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' ...
Sönmez, teknik direktörlük unvanı alan ilk antrenörler arasında yer aldı
YEREL HABERLER Sönmez, teknik direktörlük unvanı alan ilk ...
Erzincan’da kar ve tipi 82 köy yolunu ulaşıma kapadı
YEREL HABERLER Erzincan’da kar ve tipi 82 köy yolunu ulaşıma kapadı
Erzincan’da kadınların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
YEREL HABERLER Erzincan’da kadınların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 3 ...
Ergan'da gece kayağı yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Ergan'da gece kayağı yoğun ilgi görüyor
Erzincan´da 200 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Erzincan´da 200 köy yolu ulaşıma kapalı
Erzincan’da kar ve tipi 200 köy yolunu ulaşıma kapadı
YEREL HABERLER Erzincan’da kar ve tipi 200 köy yolunu ulaşıma kapadı
Ergan Kayak Merkezi’nde gece kayak keyfi
YEREL HABERLER Ergan Kayak Merkezi’nde gece kayak keyfi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X