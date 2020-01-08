Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan 6 ilde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin kar yağışı etkisi altına gireceği belirtildi. Son değerlendirmelere göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu kar yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Buzlanma ve don uyarısı

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don hadisesi ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İl il sıcaklıklar;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan 2, Iğdır’da eksi 2, Erzurum’da eksi 4, Ağrı’da eksi 13, Ardahan’da eksi 10, Kars’ta eksi 9 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 4, Iğdır'da 5, Erzurum’da sıfır, Ardahan’da eksi 3, Kars’ta eksi 2 ve Ağrı’da eksi 4 derece olacak.

ERZİNCAN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:20

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.