Demirel’den Günay’a ziyaret

Erzincan Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Fazıl Demirel, Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay’a ziyarette bulundu.
Erzincan Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde kurulması planlanan 10 ton kapasiteli süt tesisi hususunda Erzincan Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Fazıl Demirel, kurum personeliyle birlikte konuyla ilgili bilgi alışverişinde bulunmak üzere ziyarette bulundu.
Ziyarette kurulması planlanan süt tesisi üzerine fikirler beyan edildi.
ERZİNCAN
08 Ocak 2020 Çarşamba
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