Aç kalmadan, yasak koymadan, kalori saymadan zayıflayın

Diyetisyen Merve Tuysuz, aç kalmadan, yasak koymadan, kalori saymadan eski tip diyetlere takılmadan mükemmel bir sistemle kilo verme yöntemleri hakkında tüyolar verdi.

MT Beslenme & Diyet Danışmanlık Merkezi Kurucusu Diyetisyen Merve Tuysuz, kilo vermede kaloriler değil, besin değerleri yani o kalorilerin hangi besinlerden alındığının önemli olduğunu belirterek, “100 kkal içeren bir süt ile 100 kkal içeren bir baklava aynı şey değildir. İkisi arasındaki en önemli fark sindirimleridir. Kalori sayarak zayıflamaya kalktığınızda tek yönlü beslenmeye başlarsınız ki bu durumda da vücudunuza ihtiyacı olan besinleri vermemiş olursunuz. Vücudunuza her zaman ihtiyaç duyduğu besinleri vererek doğal ve sağlıklı beslenmeye çalışmalısınız. Beslenme yeterli dengeli ve kaliteli olmalıdır.” dedi.

Diyetisyen Merve Tuysuz, aç kalmadan, yasak koymadan, kalori saymadan eski tip diyetlere takılmadan maddeler halinde zayıflama tüyolarını şöyle sıraladı:

“1 Besinleri Gruplandırın: Et, süt, tahıl, sebze, meyve ve yağ gruplarımız. Yediğiniz yemeklerin kalorilerini bilmenin bir anlamı olmaz, lakin hangi besin grubunu tükettiğinizi bilmek sizin için daha önemlidir.

Kalori hesabı denilince insanlar günlük ihtiyaçlarının tamamını sevdikleri tek bir yiyecekten bile kullanmak isteyebiliyor. Diyelim ki günlük ihtiyacınız 1700 kkal ve siz tüm gün sadece 1700 kkal lik yaş pasta yiyip başka bir şey yemiyorsunuz. İşte bu noktada sağlıklı beslenme gibi bir durum söz konusu bile olmuyor. Günlük ihtiyacınızda yediklerinizin çoğunu sağlıklı besinlerden sağlarsanız otomatik olarak aşırı ve sağlıksız yemek yemenin önüne geçen bir düzene sahip olursunuz.

2 Yavaş yavaş iyice çiğneyerek yiyin: Hızlı yemek yemenin tokluk oluşturmada geç kaldığını biliyoruz. Yavaş yer iyi çiğnersek 10 dakika boyunca daha az yemek yemiş oluruz ve böylelikle tokluk sinyalimiz beyne ulaşmış olur. Bu duruma alışmak için yapılabilecek en önemli şey her lokmadan sonra çatalı bıçağı bırakmak olacaktır.

3 Diyet ürünlerini abartmayın: Kalorisi, şekeri azaltılmış çok masum görünen diyet ürünleri de sınırsız grupta değildir unutmayın. Bu ürünlerin hangi besin değerine göre azaldığı önemlidir. Şekersiz ve düşük kalorili diye fazla miktarda tüketeceğiniz yiyecekler ile yağ alımınız fazlasıyla artabilir.

4 Çevrenizde kalorili yiyecek bulundurmayın: Özellikle besin grubu açısından yetersiz ve dengesiz paket yiyeceklerden ev ve ofislere kesinlikle almayınız. Atıştırma ihtiyacınızı sağlıklı besinlerden yana kullanın. Taze ve kuru meyveler, kavrulmamış çerezler, grissiniler. Hiçbir yiyecek sınırsız değildir bunu unutmayın, sağlıklı dahi olsa. Aynı kaloride ceviz ve cips için ikisi de yağlı grupta diye düşünmeyin, ceviz sağlıklı yağ omega 3 ten zengin iken aynı kalorideki trans yağ içeren cips sağlığınızı tehdit etmekte ve üstüne bir de kilo almanıza destek olmaktadır.

5 Şekerden uzak durun: Özellikle kalori sayma yöntemini uygulanabilir bulanların çoğunun en sevdiği gruptur. Gün boyu sadece tatlı yesem bana yeter başka şey istemem diyenlerin olmazsa olmazıdır. İşte bu noktada vücudunuza sadece tek bir şey almış olursunuz ve bunun sonunda da vücudunuza büyük zarar verirsiniz. Tatlı krizlerinin çoğu zaman asıl sebebi gün içerisinde yeterli beslenmemiş olmamız ve vücudumuzun gereken enerjiyi alamamış olmasıdır. Diğer bir sebep ise tüketmeye fazlasıyla alışmış olmanızdır. Şeker gibi basit karbonhidrat içeren gıdalara beslenmenizde haftada 1 ve ölçülü olacak şekilde yer vermeniz daha doğru olacaktır. Özellikle şekersiz yaşamaya başlamaya karar verdiğiniz başlangıçta tatlı krizlerine karşı koyabilmek adına günde 23 porsiyon mevsim meyvesi tüketmeye özen gösterin.

6 Proteinleri ihmal etmeyin: Yapılan birçok araştırmada proteinlerin daha doyurucu olduğu görülüyor. Diyetlerde ise ihtiyacınız olan tokluk proteinli besinlerden sağlanmalıdır. Diyete başlamaya karar veren insanların yaptığı en büyük hata protein tüketmekten kaçıp fazlasıyla sebze tüketmektir. Ve sonucunda kısa süren diyet denemeleri ve başarısız sonuçlar ortaya çıkar. Proteinlerin termik etkisi ile metabolizmanız daha hızlı çalışırken daha fazla doygunluk hissedersiniz. Burada bahsedilen protein diyetleri değil, sizin kilonuza yaşınıza ve sağlık durumunuza göre almanız gereken yeterli protein içeren besin gruplarından zengin bir diyet söz konusudur.

7 Porsiyonları kontrol edin: Özellikle dışarıda daha çok yemek yiyorsanız porsiyonları düşürmeye başlayın, çoğu yerde yarım porsiyon yiyerek bile doyabilirsiniz çünkü dışarıda doysak da doymasak da önümüze ne gelirse tamamını yiyoruz. O yüzden bu işe seçici olmayla başlayın, her yemeğin yanında gelen pilav patates grubunu veya ekmekleri tüketmeyin ve en önemlisi bunu önünüze gelmeden değiştirerek engelleyin. Evde ise önce küçük miktarlar ile yemeğe oturun, her şeyi yedikten sonra eğer hala doymadıysanız tekrar alırsınız. Evde en önemli nokta sofraya salatasız oturmamak olmalıdır. Koca bir tabak salatayı rahatlıkla yiyebileceğinizi unutmayın.

8 Bol lifli beslenin: Liften zengin yani posalı gıdalar sistemimizde daha iyi kullanılır ve de lifler bedenimizde istenmeyen maddelerin atımına destek olur. Ayrıca en yardımcı noktaları, sindirilmeleri için içerdiklerinden daha fazla kalori harcanmasına neden olurlar. Lifler doğrudan besleyici değildir fakat kilo almanızı bir miktar engellediğini bile söyleyebiliriz. Bunu midede kapladıkları fazla yer ile doyurucu olmaları ve bu sayede daha az yemek yemenizi sağlayarak yaparlar. Özellikle yaz aylarında miktarı düşünmeden rahat rahat tüketebileceğiniz salatalık kurtarıcınız olacaktır.

9 Tek sınırsız kaynak su: Çünkü ne kadar çok su o kadar tokluk. Su tüketimi iştah kontrolünü sağlaması bakımından çok önemlidir. Düzenli su içmeye başlarsak bu alışkanlık zamanla oturacaktır. Su tadını sevmiyorsanız limon, nane, karpuz gibi meyve ve sebzelerle daha keyifli hale getirebilirsiniz. Suyun sıcak veya soğuk olmasının ise bir önemi yok önceliğiniz su içmek olduğundan yeter ki su için. Ayrıca şunu da bilin ki su içerek besinlerin termik etkisini arttırarak daha fazla enerji harcamış olursunuz.

10 Düzenli egzersiz: Hem kilolardan kolay kurtulmak hem de kurtulurken fiziğinizi korumak için egzersiz şarttır. Kendinize her zaman severek bıkmadan yapmayı tercih edeceğiniz bir egzersiz bulmaya çalışın. Bu yürüme koşma yüzme gibi egzersizler olabileceği gibi dans gibi egzersizler de olabilir. Hayat koşturması içerisinde kendinize zaman ayırarak hem stresli yaşamdan biraz olsun uzak kalmış olursunuz hem de salgılanan endorfin sebebiyle daha mutlu hissedersiniz.”

