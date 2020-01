Erzincan’da öğrenci ve veliler televizyonları kapatıp kitap okuyor

"Annem benim her şeyim"

Erzincan’da “Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan” projesinin devamı olan “20' de 20” etkinliği kapsamında öğrenci veliler televizyonları kapatıp 20 dakika kitap okudu.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri ArGe Birimi tarafından yürütülen “Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan” projesinin bir ayağı olan “20' de 20” etkinliğinde öğrenciler ebeveynlerinde katılımı ile televizyonu kapatıp 20 dakika kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde yaş gruplarına göre hem öğrencilerin okuması hızlanırken, hem de okuma alışkanlığı oluşuyor. Ayrıca bu proje ile saat 20.00'de 20 dakika kitap okumak gelenek haline geliyor. Proje sayesinde ailede ve öğrencilerde kitap okumaya dair bir bilinç oluşmasını sağlamak ve bunu alışkanlık haline getirmek amaçlandı.

Projeyle ilgili bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan projesinin bir ayağı olan “20' de 20” etkinliğinde öğrenciler ebeveynlerinde katılımı ile televizyonu kapatıp 20 dakika kitap okuma etkinliği yapıyor. Etkinlikteki amacımız öğrenci ve ailelere kitap okumaya dair bir bilinç oluşturmak. Kitap okuma alışkanlığının yetersizliğinin ciddi bir sorun olduğu Türkiye’de bu alışkanlık ve bilincin uyandırılması, artık bir zorunluluk haline geldi. Bu zorunluluğun bir kültür halinde yerleşmesi durumunda maddi ve manevi alanlarda kalkınmamızın en önemli bir sacayağı da tamamlanmış olacak” diye konuştu.

