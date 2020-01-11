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Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi

İHA

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi

Türkiye Oryantiring Federasyonu’nu tarafından Erzincan’da düzenlenen Oryantiring Türkiye Şampiyonası ilk gün yarışlarında dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.
Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonasının ilk gün yarışları Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde yapıldı. Kayaklı sporcuların 2 bin 340 rakımlı alanda harita ile yön bularak en kısa sürede bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele ettiği yarışlar yarın sona erecek.
Kayak merkezinin 1. etabında düzenlenen şampiyonaya, 20 kulüpten 101 sporcu katıldı.
İlk gün yarışlarının ardından düzenlenen törenle sporculara madalyaları kentin protokolü tarafından takdim edildi.
İlk gün yarışlarında dereceye giren sporcular şu isimlerden oluştu:
E16 (9/12)
1. Altay Ilgaz Tuzcuoğulları 2. Burak Efe Değirmenci 3. Murat Arda Ayanoğlu
K16 (6/6)
1. Dilara Ertaş 2. Hatice Elif Kurt
E18 (9/10)
1. Hamza Uçar 2. Bülent Soyalp 3. Gökhan Karakoç
K18 (7/8)
1. Altay Ilgaz Tuzcuoğulları 2. Merve Sena Yurtsever 3. İlayda Berivan Toy
E20 (15/20)
1. Ozan Ayçiçek 2. Yasin Ayçiçek 3. Kasım Karataş
K20 (10/10)
1. Evin Kaya 2. Ebru Arslan 3. Melike Bilir
E21 (15/16)
1. Umut Gürcan 2. Uğur Ayçiçek 3. Önder Aktimur
K21 (6/8)
1. Gülşah Bircan Akpınar 2. Kezban Taş 3. Nazlıcan Düzce
EYB Yetişkin
1. Hasan Özgür
E35 +(2/2)
1. Murat Ayanoğlu 2. Berat Değirmenci
K35 +
1. Ayşegül Güner Değirmenci

ERZİNCAN

11 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:35
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:47
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