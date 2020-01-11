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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Erzincan’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Ekonomiye ...

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzincan'da katıldığı Sanayici ve İşadamlarıyla ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, "Ekonomiye olan güven artıyor. İç talep canlanıyor. İhracatta rekorlar kırıyoruz. Geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde başlayan büyüme, bu sene güçlenerek devam edecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Erzincan’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Ekonomiye olan güven artıyor” “Sermaye ve finansman desteği sunmanın yanında, teknoloji odaklı parlak fikirleri 200 bin liraya kadar hibeyle destekliyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzincan’da katıldığı Sanayici ve İşadamlarıyla ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, “Ekonomiye olan güven artıyor. İç talep canlanıyor. İhracatta rekorlar kırıyoruz. Geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde başlayan büyüme, bu sene güçlenerek devam edecek” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzincan’da düzenlenen Sanayici ve İşadamlarıyla ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Bakan Varank, yaptığı konuşmada, “Güne Siirt’te başladık. İki önemli yatırımı ekonomiye kazandırdık. Açılışını yaptığımız çağrı merkeziyle gençlerimize yeni iş imkânları oluşturmanın önünü açtık. Ayrıca, ülkemizde ilk defa yüksek kalite standartlarında yüzde yüz saflıkta kurşun çinko üretecek 100 milyon dolarlık bir tesisin temellerini attık” dedi.
“Şimdi de sizlerle birlikte, karşılaştığınız risk ve fırsatları değerlendireceğiz. Görüş ve önerilerinize kulak vereceğiz” diyen Bakan Varank, “Yatırımlar öncülüğünde güçlü büyüme oranlarına ulaşmak için bakanlık olarak, tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ülkemizi hem teknoloji geliştirmede hem de katma değerli üretimde dünyanın sayılı güçlerinden biri yapmanın peşindeyiz. Bu amaçla 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıkladık. Kendimize iddialı fakat bir o kadar da gerçekçi hedefler koyduk. Bizi bu hedeflere ulaştıracak temel alanları; Yüksek Teknoloji, Dijital Dönüşüm, Girişimcilik, Beşeri Sermaye ve Altyapı olarak belirledik. Başarıya giden yolu, sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Sizler yatırım yaptıkça ve istihdam oluşturdukça, Türkiye güçlenecek, Türkiye büyüyecek. Kaynaklarınızı yatırımlara yönlendirmenin aslında şu anda tam vakti. Bakınız finansman maliyetleri düşüyor. Ekonomiye olan güven artıyor. İç talep canlanıyor. İhracatta rekorlar kırıyoruz. Geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde başlayan büyüme, bu sene güçlenerek devam edecek. Dolayısıyla bu koşullar altında yatırım yapan, kazanır. Büyüyen ekonomiden hakkettiği payı alır. Bakanlık olarak, Sanayicilerimiz üretime daha sıkın sarılsın diye, yenilikçi politikalar geliştiriyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi bunlardan bir tanesi. Biz buna Hamle dedik, çünkü bu programla birlikte yerlileşme alanında benzersiz bir işe giriştik. Türkiye stratejik sektörlerde kritik ürünleri kendisi üretebilsin, dışa bağımlılığını minimuma indirsin ve bir sonraki aşamada da bu ürünleri ihraç etsin istiyoruz. Tabi bu işin arka planında çok detaylı teknik analizler yaptık, kabiliyetlerimizi ölçtük, sıçrama yapabileceğimiz ürünleri belirledik. Biz bu programda alıcı ve satıcıyı aynı anda destekliyor; tüm teşviklere tek pencere üzerinden başvuru imkanı getiriyoruz. İlk çağrıya makine sektöründe çıktık ve yoğun bir taleple karşılaştık” diye konuştu.

“Nisan ayında inşallah sonuçları açıklayacağız”
Bakan Varank, ön değerlendirme sürecini geçen 153 proje başvurusu olduğunu kaydederek, “Sadece tek bir sektörde açılan çağrıya 5,3 milyar liralık yatırım başvurusu aldık. Şimdi bu başvuruların programda yer alan temel kriterleri sağlayıp sağlamadığını değerlendiriyoruz. Temel kriterleri sağlayan firmalar; detaylı fizibilite hazırlayacak ve nihai destek başvurularını yapacak. Bunun için de son tarihi 19 Ocak olarak belirledik. Sonraki aşamada bağımsız danışmanlık raporu, TÜBİTAK teknik değerlendirmesi ve Bakanlık incelemesi gibi adımlar olacak. Nisan ayında da inşallah sonuçları açıklayacağız. Süreçleri özellikle bu detayda anlattım. Çünkü makine sektörü çağrısı, aslında pilot uygulama. Asıl çağrımıza yılın ilk yarısında çıkacak; kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda başvuruları alacağız. İşte bu aşamada Erzincan’dan da firmalar görmek istiyoruz. Lütfen siz de bu çağrıları yakından takip edin ve programın bir parçası olun. Bir diğer vizyoner politikamız da kurduğumuz iki yeni fon ve bu sayede sunduğumuz sermaye desteği. Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu vasıtasıyla 750 milyon liralık kaynağı teknolojiye, sanayiye ve yeniliğe aktaracağız. Tekrar ediyorum. Bu bir sermaye desteği, yani yatırımınıza bu fonlar ortak oluyor. Sizi bankalara faiz ödemekten ya da kredi borcuna girmekten kurtarıyor. KOBİ’ler, yenilikçi işletmeler ve iş kurmak isteyenler bu fonlara mutlaka başvurmalı. Buraya gelmeden önce, özellikle sanayicilerimizin talepleri nedir diye Ticaret ve Sanayi Odamıza sordum. Birinci madde sanayiciye düşük maliyetli finansman desteği talebiydi. İşte bahsettiğim bu Fonlar talebinize yanıt verir nitelikte. Yine KOSGEB’in başvurusu açık olan KOBİ Finansman Destek Programına da değinmek istiyorum. KOBİ’ler için bankalarla oldukça düşük faizli kredi anlaşmaları yaptık. Bu kapsamda KOSGEB; işletme kredilerine 18 aya kadar, yatırım kredilerine de 36 aya kadar finansman desteği sağlıyor. Kredi faizlerindeki düşüş eğilimini dikkate alan KOSGEB, bankalarla yaptığı protokolleri yeniledi. Geldiğimiz noktada finansman maliyetlerinin tamamını KOSGEB karşılıyor. Yani işletmelerimiz, bu program kapsamında herhangi bir faiz veya kar payı ödemesi yapmaksızın bankalardan kredi kullanabilecekler. Bu destek programımız sürekli başvuruya açık, istediğiniz zaman başvurabilirsiniz“ diye konuştu.

“Bireysel Genç Girişimcilik Programı, 2020 başvurularını almaya başladı”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sermaye ve finansman desteği sunmanın yanında, teknoloji odaklı parlak fikirleri 200 bin liraya kadar hibeyle desteklediklerini belirterek, “TÜBİTAK tarafından uygulanan Bireysel Genç Girişimcilik Programı, 2020 başvurularını almaya başladı. Bu kapsamda genç girişimcilerimiz; teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, küresel rekabet gücüne sahip teşebbüslere dönüştürebiliyor. Başvuruları 28 Şubat’a kadar yapabilirsiniz. Kıymetli Sanayiciler, Erzincan özelinde de birkaç kelam etmek istiyorum. Son 7 senede şehrimizde 5 milyar liranın üzerinde sabit yatırımı teşvik ederek, 3 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları açtık. KOSGEB desteklerimiz, 2 bin 500’ün üzerinde KOBİ’ye katkı sağlıyor. 8 binin üzerinde vatandaşımıza yine KOSGEB aracılığıyla girişimcilik eğitimi verdik. Kalkınma Ajansımız Erzincan’da 147 projenin hayata geçmesini sağladı. Örneğin bu projeler kapsamında bir İş Geliştirme Merkezi kurduk. Burada şu an mobilyadan tekstile, gıdadan medikal sarf malzemelerine farklı alanlarda faaliyet gösteren 18 girişimcimiz bulunuyor. İŞGEM’de işe başlayıp daha sonra OSB’de kendine daha büyük fabrika kuran ve kurmak isteyen firmalarımız var. Yine ajansın desteğiyle, ülkemizin doğusunda en efektif olarak çalışan Soğuk Süt Zincirine Erzincan ev sahipliği yapıyor. Soğuk Zincir sayesinde şehrimizde üretilen süt miktarı, 10 sene içinde yaklaşık 10 katın üzerine çıktı ve ayrıca üretilen sütün kalitesi de arttı. Şu anda Erzincan’daki toplam sütün yarısından fazlası soğuk zincire dâhil durumda. Bu mekanizma sayesinde hem Erzincan çiftçisi daha çok kazanıyor hem de süt üretimi artıyor. Bakanlık olarak; gerek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesiyle, gerekse KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerimizle her zaman yanındayız. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye ve işlerinizi büyütmeye odaklanın. Bu sene ekonomide yatırımların öncülüğünde güçlü bir canlanma gerçekleşecek. Sizlerle birlikte ülkemizi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağız” şeklinde konuştu.

ERZİNCAN

11 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:07
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  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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