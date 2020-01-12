'Bulut'un drone ile imtihanı

"Ben hep hip hop'tım"

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ERZİNCAN'daki Ergan Kayak Merkezi´nin maskotu haline gelen 'Bulut' isimli köpeğin drone'a saldırıp, yakalamaya çalışması, izleyenleri gülümsetti.

Ergan Kayak Merkezi´nde 'Bulut' isimli köpeğin, habercilerin drone'nuna saldırısı, renkli görüntüler oluşturdu. Köpeğin, kayak merkezini havadan görüntüleyen drone'u zıplayıp, yakalama çalışması, izleyenleri gülümsetti. Bulut, drone'nun yere inmesine bir türlü fırsat vermedi. Bunun üzerine gazeteci, Bulut'un zarar vermemesi için drone'u havada yakalamak zorunda kaldı.



ERZİNCAN 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:07

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