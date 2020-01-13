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Erzincan’da aile sağlığı çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim

İHA

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla aile sağlığı çalışanlarına yönelik 06 yaş çocuğun psikososyal gelişiminin desteklenmesi hususunda hizmet içi eğitim verildi.

Erzincan’da aile sağlığı çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla aile sağlığı çalışanlarına yönelik 06 yaş çocuğun psikososyal gelişiminin desteklenmesi hususunda hizmet içi eğitim verildi.
Gerçekleşen hizmet içi eğitim programında çocuk gelişimcisi Selin Kaya, sosyal çalışmacı Gamze Erebak ile ebe Burcu Genç, yaptıkları sunumlarla bilgiler aktardı.
Programda özetle şu bilgilere yer verildi:
“Aile Sağlığı Merkezlerinde uygulanan “06 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı” ile çocuğun bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimi bütüncül olarak takip edilmektedir. Program ile gebelik döneminden itibaren çocuk 6 yaşına gelene kadar aile sağlığı personeli tarafından izlemleri yapılmaktadır.
Çocuğunuz anne karnından itibaren büyümeye başlar. Çocuğunuzun büyümesi, bedensel ve zihinsel gelişimi için gebelik döneminde beslenmeniz çok önemlidir. Bebek doğduğu andan itibaren ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesi çok önemlidir. 6. Aydan itibaren anne sütü ile birlikte ek gıdalara geçilmelidir. Beslenmenin yeterli olduğu ayına uygun kilo almasıyla anlaşılır. Bu nedenle çocuğunuzu düzenli aralıklarla aile sağlığı merkezlerine getiriniz. Aile sağlığı merkezlerinde çocuğun büyüme takibi persantil (büyüme) grafikleriyle yapılmaktadır. Bebek doğduğu andan itibaren, hızlı bir şekilde öğrenmeye başlar. Anne babanın yapacakları onun zihinsel gelişimine katkıda bulunur, duygusal gelişimini olumlu yönde etkiler. Anne babaların çocukların zihinsel gelişimini artırabilmeleri, onlara yeterli uyaranı vermeleriyle mümkündür. Bebek ne kadar çok duyar, görür, koklar, tadar ve dokunursa duyuları o kadar gelişir. Bebeklik ve çocukluk döneminde yapılacak aktiviteler ona hayat boyu yarar sağlar. Ancak unutulmamalıdır ki en temel uyaran her zaman sevgidir. Çocuğunuzun gelişimini destekleyerek; onun daha zeki, daha becerikli, daha üretken ve daha mutlu bir birey olmasını sağlayabilirsiniz.
Anne babanın çocukla zaman geçirmesi ona ne kazandırır. Özgüvenini arttırır. Değerli olduğunu, sevildiğini hissettirir. Annebabaçocuk arasındaki ilişkiyi güçlendirir. Duyularını ( görme, işitme, dokunma vb.) uyarır ve geliştirir. Kendisini ifade etmeyi öğrenir. Problem çözme yeteneğini geliştirir. Sorumluluk almayı, işbirliği yapmayı öğrenir. İletişim ve düşünme becerisini geliştirir.”

ERZİNCAN

13 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:07
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  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:25
  • YATSI 18:49
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