Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası basın ile bir araya geldi Başkan Tanoğlu, Erzincan TSO’nun 2019 yılı çalışmalarını anlattı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ve Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu, basın çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Tanoğlu, Erzincan TSO’nun 2019 yılı çalışmalarını anlattı.

Kahvaltı sonrasında basın çalışanlarına teşekkür belgesi veren Tanoğlu; “Öncelikle Çalışan Gazeteciler gününüzü kutluyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.” dedi.

Tanoğlu konuşmasının devamında Erzincan TSO’nun 2019 yılı çalışmalarını şöyle anlattı:

“Bugün burada, 2019 yılında yapmış olduğumuz faaliyetlerimizi sizlerle paylaşmak için bu organizasyonu tertip etmiş bulunmaktayız. Hepinize davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2019 yılını çoğunlukla yürüttüğümüz projelerimize ayırdık. Süt İşleme Tesisi Projesi, Düve Üretim Çiftliği Projesi ve Besi Organize Sanayi Bölgesi projesi hızla devam etmektedir. Fabrika binasını süt işleme tesisine dönüştürmek üzere yaptığımız tadilat çalışmasında sona yaklaşmış bulunuyoruz. Tadilat sona erdikten sonra makinelerin kurulumu yapılarak bu yıl içerisinde faaliyete geçirilecektir. Düve üretim çiftliği projemizde de yine inşaatın % 90 ı tamamlanmış bulunmaktadır. Besi Organize Sanayi Bölgesi projesinde ise, üst yapı modül projeleri ve imar planları hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na onay için gönderilmiştir. Projelerimizin haricinde, Sayın Valimizin öncülüğünde ilimize yeni yatırımcılar kazandırmak ve Odalar arası ilişkileri güçlendirmek amacıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ziyaret edilmiş olup, kardeş oda protokolü imzalanmıştır. Üyelerimizin yeni bir hizmet binasına ihtiyaçları olduğunu görerek, Erzincan’a yakışır yeni bir Oda hizmet binası yapmak için girişimlerimiz devam etmektedir. Yine üyelerimizle birlik ve beraberlik çatısı altında faaliyet göstermek amacıyla, yönetim kurulumuz ve meclisimizle birlikte Erzincan Birlik Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanıyla bir şirket kurmuş bulunmaktayız. Şirketimiz, seracılık sektöründe faaliyet gösterecek olup, şirketimize üye olmak isteyen tüm üyelerimizin katılımını teşvik ederek ilimizin seracılık sektöründe de kalkınmasına katkı sağlayacağız. Her zaman söylediğimiz gibi, Tek sevdamız Erzincan. Yine birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına iftar programı düzenledik. Sanayi ve Ticaret eski Bakanımız Ali Coşkun ve Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran Odamızı ziyaret etmiş, kendileriyle fikir alış verişinde bulunulmuştur. 1921 Eylül 2019 tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası tarafından düzenlenen II. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ne katılım sağladık. 0710 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Maltepe’de düzenlenen Erzincan Tanıtım Günlerine üyelerimizle birlikte katılım sağladık ve ilimizi temsil ettik. Erzincan Şeker Fabrikası tarafından pancar üreticilerine avans ödemesinin geciktirilmesi ile ilgili basın açıklaması yaptık. Yaptığımız basın açıklamasına Ticaret Borsası, Pancar Ekicileri Kooperatifi, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği katıldılar. Basın açıklamamızın akabinde avans ödemeleri üreticiye hemen yatırıldı.

İstihdam seferberliğiyle ilgili olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya Odamızı ziyaret ederek, üyelerimize yeni istihdam seferberliğiyle ilgili bilgi verdi.

İhracatçı üyelerimize ve ihracata yeni başlamak isteyen üyelerimize destek olmak amacıyla Odamız bünyesinde İhracat Destek Ofisi kurulması çalışmalarına başlandı.

Odamız, 45 Aralık tarihlerinde yapılan Akreditasyon denetimi neticesinde, denetimi başarıyla geçerek, 5 yıldızlı hizmet kalitesini devam ettirmektedir.

Üyelerimiz efaturaya geçiş ile ilgili seminer verildi.

Geçtiğimiz günlerde Erzincan’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan Ticaret ve Sanayi Odası olarak taleplerimiz oldu. Kendisine arz ettiğimiz taleplerimiz şunlardır;

1 Kredi ve Teminat Sorunları üyelerimizin başlıca sorunlarından biridir. Üretimin en önemli faktörlerinden biri sayılan finansman tedarikinin sanayici için kolaylaştırılması amacıyla bankalarla yapılacak olan görüşmeler sonucunda çok düşük oranlı krediler sunulmalıdır.

2 Bankaların KOBİ’lere verdikleri kredi şartları iyileştirmelidir.

3 Teşvik uygulamalarının sadece yeni yatırımcılara değil eski yatırımcılara da uygulanması gerekmektedir. Kuruluşundan itibaren pek çok sıkıntıdan geçerek varlığını devam ettirmeye çalışan eski yatırımcının teşviklerden faydalanamaması üzücüdür.

4 Sanayicinin üreteceği ürünün maliyetlerinin düşürülmesi için nakliye ve navlun maliyetinin diğer gider kalemlerindeki teşviklerle tolere edilmesi gerekmektedir. Üyemiz, hammaddenin uzak oluşundan dolayı çift taraflı navlun ödemekte olup, bunun birinin devlet tarafından teşvik edilmesi yatırımcıyı rahatlatacaktır.

5 Üyelerimizin imalat sırasında Hammadde harici imalata ayırdığı maliyetlerde en büyük tutarı oluşturan işçi giderleri nedeniyle mevcut teşvikler haricinde özel teşvikler de sağlanmalıdır. Elektrik, su ve doğal gaz giderlerinde cazip indirimler yapılmalı, %7080’lere varan vergi indirimleri sağlanmalıdır. 2004 yılında çıkarılan 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki kanununda yer alan enerji desteklerinin tekrar sanayiciye verilmesini talep etmekteyiz.

6 Üyelerimiz için mesleki eğitim almış eleman bulunmasında yaşanan zorluklar ve nitelikli iş gücünün il dışına göçmesi bir başka sorunumuzdur. Bu eksikliğin de İş kur aracılığıyla sektör bazında yapılacak olan iş başı eğitim programlarının sayılarının ve süresinin artırılmasıyla giderileceğini düşünmekteyiz.

7 İhracatımızın artırılması için, ithalatı fazla olan ürünlerin envanterinin çıkarılması, ilimizin durumu ve üretim kapasitemizin de tespit edilmesiyle birlikte ilimizde hangi firmanın hangi üretimi yapabileceği ortaya konulmalı ve bu envanter sayesinde ithalatı fazla olan ürünlerin ilimizde ve bölgemizde üretilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca bizleri çok heyecanlandıran ve 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştürmek üzere adım attığımız Türkiye’nin Otomobili’nin bazı parçalarının ilimizde de üretilmesinin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Keza, Organize Sanayi Bölgemiz, alt yapısı tamamlanmış ve yatırımcının her türlü ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte bir bölgedir.

8 Tüccar ve sanayicilerin yönetim, üretim, finans, pazarlama, insan kaynakları, ArGe, ihracat gibi alanlardaki eğilimlerinin ve gelecek beklentilerinin ortaya konularak kısa, orta ve uzun vadeli planlarının belirlenmesi ve bu planların bölgeye özgü olarak hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Teşvikler her bir bölge için ayrı ayrı düzenlenmelidir.

9 İlimizin eski İpek Yolu güzergahında kavşak noktada bulunması sebebiyle lojistik merkezinin ilimizde kurulması, ticaretin kolaylaştırılması açısından çok önemlidir.

10 Üyelerimizin ve yatırım yapan firmaların finansal destek almak için yararlanmak istedikleri hibe projelerinde veya kuruluş aşamasındaki doğal gaz, elektrik ve benzeri aboneliklerindeki prosedürlerden etkilenmemeleri için bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması bir diğer talebimizdir.

11 Altyapısı tamamlanmış olan mevcut Organize Sanayi Bölgemizde yan sanayi dallarında yatırımların artırılması için teşviklerin genişletilmesi beklenmektedir. Özellikle 2016 tarih ve 9596 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan Cazibe Merkezi Programı kapsamında, Anahtar Teslim Fabrika desteği benzeri desteklerin ilimizde uygulanmaya konulmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte ilimizin, 2020 yılı için Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamına alınmasını talep etmekteyiz.

12 Sanayide hammadde olarak kullanılabilecek madenlerin varlığı ilimiz için büyük avantajdır. Örneğin, krom madeni yatağının büyük bölümünün ilimiz sınırlarında olması, ilimizde ferro krom tesisi kurulması açısından önemlidir. İlimizin avantajlı özelliklerinin değerlendirilerek buna göre çalışmalar yapılmasının hem istihdam için hem de bölgesel kalkınma için çok faydalı olacağını düşünüyoruz.

13 KOSGEB’in son zamanlarda çıkmış olduğu hibe programı çağrılarında yüksek teknolojik ürünler de büyük oranda desteklenmektedir. Yalnız ilimizde yüksek teknoloji ürünlerini kapsayan bir işletme mevcut değildir. Örneğin geçtiğimiz sene KOSGEB, Dijitalleşme konulu çağrıya çıkmıştır ve herhangi bir başvuru alınamamıştır. Dolayısıyla ilimizdeki mevcut sanayicinin üretim yaptığı sektörlere daha çok destek verilmesini talep ediyoruz”

