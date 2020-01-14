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Tercan ilçesinde 351 konutun ihalesi yapıldı

İHA

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak olan 351 konutun ihalesi yapıldı.

Tercan ilçesinde 351 konutun ihalesi yapıldı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak olan 351 konutun ihalesi yapıldı.
Erzincan’ın Tercan ilçesi Camiişerif Mahallesinde iki etapta yapılması planlanan 351 konutun ihalesi gerçekleşti. 5 dükkanlı ticaret merkezi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesiyle yapılacak olan konutlarla ilgili açıklama yapan AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, konutların yer teslimi sonrasında 550 gün içerisinde tamamlanacağını kaydetti.
Milletvekilleri yaptıkları ortak açıklamada şu görüşlere yer verdi:
“Tercan ilçemizde yapılacak olan 351 konutun ihalesi yapıldı. Proje kapsamında TOKİ tarafından inşa edilecek konutlar Tercan Camiişerif Mahallesinde 2 Etap 351 Adet Konut ve 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre düzenlemesiyle yapılacak. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilen projenin yer teslimi sonrasında tamamlanma süresi 550 gün. Hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Erzincan merkezde 195, Üzümlü ilçesinde 75 ve İliç ilçesinde de 230 olmak üzere toplam 500 konut yapılacak. 500 sosyal konut için başvurular ise 15 Ocak’ta sona eriyor. Dar gelirlileri ev sahibi yapmak için müjdelenen 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında aylık 894 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile Türkiye tarihinin en ucuz finansal maliyetiyle vatandaşlarımız evlerine kavuşacak. 16 Aralık tarihinde başlayan başvurulara ilk günden beri çok büyük talep var. Bir buçuk yıl içinde bitirilmesi planlanan konutlar özelliklerine göre 140 bin ila 210 bin TL arasında fiyatlarla satışa sunulacak. Yüzde 10 peşin ödeme yapan vatandaşlarımız, aylık 894 TL taksit ve 240 ay vadeyle bu konutlara sahip olabilecek. Yapılacak konutların yerleri kesinleşmiş değil. Bu konuyla ilgili Erzincan’a ve vatandaşlarımıza yarayacak en uygun yeri belirleyeceğiz inşallah. Erzincan için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ve memleketimiz yararına olan her türlü yatırımın takipçisi olup altına imzamızı atacağız.”

ERZİNCAN

14 Ocak 2020 Salı

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