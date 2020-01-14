Erzincan’da 407 gram esrarla yakalanan 1 kişi tutuklandı

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Erzincan’da polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 407 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; ErzurumErzincan karayolu üzerindeki Akyazı mevkiinde 34 plakalı araç durduruldu. Araç sürücüsü Y.E.B. (30) isimli şahıs üzerinde yapılan üst aramasında 4,80 gram, araçta yapılan aramada ise 402,21 gram olmak üzere toplamda 407,01 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Başlatılan tahkikat kapsamında Y.E.B. isimli şahıs, TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma) suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ERZİNCAN 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:07

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