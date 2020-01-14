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Erzincan’da İdlib için yardım seferberliği başlatıldı

İHA

Erzincan’da İdlib için yardım seferberliği başlatıldı

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarına maruz kalan İdlib için Erzincan’da yardım seferberliği başlatıldı.
Saldırılara maruz kalan İdlib'den kaçmaya çalışan İdlibliler kış şartlarının ağırlaştığı bölgede yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çekilerek Erzincan’da yardım seferberliği başlatıldı.
Erzincan protokolü ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile bugün yapılan toplantıda İdlib için yardım seferberliği başlatıldı.
Yardım seferberliği kapsamında; Çadır, gıda kolisi, battaniye, çizmeçorap ve mont gibi acil insani yardım malzemeleri Fatih Mahallesi Hacı Bektaşi Veli Caddesi(Öğretmenevi yanı) Kızılay Afet Yönetim Merkezinde toplanacak.
Burada 17 Ocak 2020 Cuma günü akşamına kadar toplanan ayni yardımlar ilk parti olarak en kısa sürede yardım bölgesine ulaştırılacak. İkinci parti ayni yardım toplama çalışmaları müteakip hafta devam edecek.
Nakdi yardımlar ise Türkiye Diyanet VakfıErzincan Şubesi adına Vakıf Katılım Bankası Erzincan Şubesinde açılan 27056730440 TR91 0021 0000 0002 7056 7000 02 nolu hesapta toplanarak yardım bölgesine ulaştırılacak.

ERZİNCAN

14 Ocak 2020 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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