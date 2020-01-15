Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül istifa etti

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TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Erzincanspor’un Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül istifa etti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül’ün kendi isteğiyle istifa ettiği bildirildi.

ERZİNCAN 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:06

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