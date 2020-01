AYEDER ERGAB üyeleri ile buluştu

Anadolu Avrupa Yakası Erzincanlılar Derneği (AYEDER), Erzincanlı Gazeteciler Birliği (ERGAB) üyeleri ile biraraya geldi.

Bahçelievler’de düzenlenen programda konuşan AYEDER Başkanı Gürsel Sarımaden, ERGAB üyeleriyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Programa katılan davetlilere teşekkür eden Başkan Sarımaden, “ERGAB'ın kısa sürede hızla büyüdüğünü ve kurumsallaştığını görmek beni çok mutlu ediyor. Sizler, AYEDER'in düzenlediği her faaliyette, yağmurçamur, yazkış demeden hep yanımızda oldunuz. AYEDER ve ERGAB her daim birlikte olmuştur. Bundan böylede aynı şekilde devam edecektir. Sizler, STK'lar ile hemşehrilerimiz arasında güzel bir köprü oluyorsunuz. Etkinliklerimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Kaleminiz hiç susmasın" dedi.

AYEDER'in faaliyetleri hakkında bilgiler de veren Başkan Gürsel Sarımaden'de, "Biz hiçbir ayrım yapmadan Erzincanlıları kucaklayan bir derneğiz. Her yıl Erzincan'da okullarımıza ve öğrencilerimizin eğitimine katkılar sunuyoruz. Bu yıl AYEDER'in kuruluşunun 10.yılı, yakın zamanda 10.kuruluş yıl gecesi düzenleyeceğiz. Bizler Erzincan'ın birlik beraberliği için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

ERGAB Başkanı Sedat Sevim'de konuşmasında, “Bu güzel mekanda ağırlayan AYEDER Başkanı Gürsel Sarımaden ve kendisinin şahsında tüm yönetim kurulu üyelerine, şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. AYEDER, gurbette yaşayan Erzincanlıların birlik beraberliği için çok önemli işler yapıyor. Bunun yanında, Erzincan'da da okullarımıza yaptığı katkıların yanında, özelliklede minik öğrencilerin kocaman yüreklerini ısıtan, yüzlerinde tebessüm oluşturan hizmetlere imza atıyor" ifadelerine yer verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Kul da yaptığı konuşmada, İstanbul'da ki Erzincanlı gazetecilerin bir çatı altında toplanmasının önemine vurgu yaparak, "STK'lar, gurbette yaşayan hemşehrilerimizin birlik beraberliğinin sağlanmasına ciddi katkılar sunmaktadır. Bu anlamda ERGAB'ın kurulmasını çok önemsiyorum. ERGAB'ın her geçen gün üye sayısının arttığını görmek beni çok mutlu etti. ERGAB üyeleri artık bu salonlara sığmıyor. Sizleri tebrik ediyorum." dedi.

Programda, ERGAB Başkanı Sedat Sevim tarafından AYEDER Başkanı Gürsel Sarımaden'e AYEDER'in yaptığı etkinlik haberlerinin yer aldığı Özel Baskılı Gazete Klişesi takdim etti.

Programın sonunda, Türk Halk Müziği Sanatçısı Özden Irmak, söylediği türkülerle programa ayrı bir renk kattı

Programa, AYEDER Başkanı Gürsel Sarımaden ve ERGAB Başkanı Sedat Sevim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Kul, CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas, ERSİAD eski Başkanı Yavuz Canikli, Refahiye Dernekler Federasyonu Başkanı Mahmut Kumbar, Tercan Dernekler Federasyonu Başkanı Nail Genç, Televizyon Programcısı Celal Pir, AYEDER yöneticileri ve ERGAB üyeleri katıldı.

