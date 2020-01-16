Erzincan’da 2019 yılında 4 bin 6 gıda denetimi yapıldı

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2019 yılı sonu itibarıyla gıda denetimlerini bir önceki yıla göre 2 kat artırdı. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, yaptığı açıklamada “2019 yılında büyük bir titizlikle sürdürdüğümüz gıda denetimlerini bir önceki yıla göre yüzde 100 artırarak, il genelinde toplam 4 bin 6 denetim gerçekleştirdik” dedi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenirliliğinin sağlanması, tarladan sofraya kadar devam eden gıda üretiminde tüketici sağlığının korunması amacıyla 2019 yılında denetimlerini artırdı.

Erzincan genelinde bulunan, gıda üretimi ve satışı gerçekleştirilen toplam 2 bin 355 işletme, 2019 yılında toplam 4 bin 6 denetime tabi tutuldu. Ekiplerin büyük bir titizlikle gerçekleştirdiği gıda denetimlerinin amacı tüketici sağlığının korunması, gıda hijyeninin sağlanması, Türk Gıda Kodeksine uygun gıda üretiminin sağlanması olarak belirtildi.

2019 yılında gerçekleştirilen gıda denetimleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan’da gıda denetimlerine büyük bir önem verdiklerini söyledi. İl Müdürü Şahin açıklamasını şöyle sürdürdü. “Gıda üretimi ve gıda satışı toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir konudur. Ülkemizdeki tüm bireyler bu alanın bir parçasıdır. Bizim buradaki sorumluluğumuz son derece büyüktür. Dolayısıyla kamuya gıda arzında bulunan tüm işletmelerin, güvenilir gıda kriterlerine uygun olarak üretim yapmasını sağlamak zorundayız. Erzincan’da gıda üretimi, satışı ya da tüketimi gerçekleştirilen toplam 2.355 işletmemiz mevcut. Biz Müdürlük olarak bu işletmelerin güvenli gıda üretimi gerçekleştirip gerçekleştirmediğini yıl boyu denetlemek zorundayız. Bu sorumluluk dahilinde Erzincan’da yıl içerisinde tüm işletmeler titizlikle yürütülmektedir. Alo174 Gıda Hattına gelen şikayetler ve rutin denetimler neticesinde 2019 yılında toplam 4.006 gıda denetimi gerçekleştirdik. Olumsuz durumlarda işletmeler uyarılarak gerekli idari yaptırımlar da uygulanmaktadır. Amacımız, güvenilir gıda arzının sağlanması ve kamuoyu sağlığının korunmasıdır. Ama her zaman söylediğimiz gibi en iyi denetçi tüketicidir. Vatandaşlarımız gıda üretimi veya satışı gerçekleştirilen işletmelerde karşılaştıkları olumsuz bir durumda tereddüt etmeden ücretsiz olarak hizmet veren Alo 174 Gıda Hattını arayarak şikayetlerini gerçekleştirilmelidir. Bu bir vatandaşlık görevidir” diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, 2020 yılında da denetimlerin titizlikle yürütüleceğini, ekiplerin düzenli olarak denetimleri sürdüreceklerini kaydetti.

ERZİNCAN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

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