Erzincan’ın ilk mobil haber uygulaması Nehaber24 yayında

Erzincan’da yayın hayatını sürdüren Nehaber24 sitesi Android ve İOS uygulamasıyla yenilik kattı. Erzincan ve Türkiye’den önemli gelişmelerden okuyucunun anında haberdar olması için kullanımı kolay, sade tasarımla hazırlandı.

13 Şubat Medya Grubu bünyesinde barınan Nehaber24.com kendi mobil uygulamasını Android ve ios cihazlar için bugün yayınladı. Kullanıcılar nehaber24.com’dan gelen haberleri sıcağı sıcağına bu uygulama üzerinden takip edebilecek.

Mobil uygulama hakkında bir açıklama yapan Nehaber24.com genel yayın yönetmeni Selçuk Özdemir, “Kullanımı daha rahat ve pratik olan uygulamamızı Google Play ve App Store'den ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Nehaber24 Android ve İOS uygulamaları sade ve kullanışlı tasarımı ile hizmetinizde.

Eğer Android ve İOS işlemcili bir akıllı telefon kullanıyorsanız ve haberlerimizi telefon, tablet gibi cihazlardan takip etmek istiyorsanız ve önemli haberlerden ilk ben haberdar olmak istiyorum diyorsanız yeni uygulamamızı GooglePlay Market'ten ve Apple Store'den Nehaber24 olarak arayıp ücretsiz indirebilirsiniz.

Android uygulamamızda, kolay sayfa gezintisi, ana sayfada zengin arşiv gösterimi bulunmaktadır. Sade ve kullanışlı tasarımı ile dikkat çeken Android ve İOS uygulamamızda aşağıya doğru uzayan manşet kısmında ise birçok haberi aynı anda bulabilirsiniz” dedi.

ERZİNCAN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:29

YATSI 18:51

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