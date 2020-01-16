Erzincan’da Bağımlılık ile Mücadele Değerlendirme toplantısı yapıldı

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen Bağımlılık ile Mücadele Değerlendirme toplantısı Erzincan’da da yapıldı.

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bağımlılıkla Mücadele kapsamında yapılan çalışmaların sunumu yapıldı. Ayrıca Yeşilay Cemiyeti Erzincan Şubesi tarafından ilde uygulamaya geçirilen YEDAM projesinin detayları hakkında kurul üyelerine bilgi verilerek ve kentte bağımlılıkla mücadele konusunda daha etkin ve verimli çalışmalar yapılması için kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

Yapılan sunumlarda; metruk binaların tespiti, yıkımı ve ıslahı, uyuşturucu kullanımı ve satışı açısından riskli durumda olan park ve rekreasyon alanların güvenliği, okul ve okul çevrelerindeki sigara satışlarına yönelik denetimler, uyuşturucu arzının engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, 2020 yılında yapılması planlan çalışmalar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte gerçekleştirilecek olan çalışmaların değerlendirilmesine yönelik gündem maddeleri ele alındı.

Vali Ali Arslantaş, “Jandarmamız ve emniyetimizle birlikte öncelikle diyoruz ki biz uyuşturucuyu Erzincan’a sokmayacağız. İkincisi uyuşturucuyu Erzincan’dan geçirtmeyeceğiz. Üçüncüsü ise uyuşturucuyu Erzincan’da imal edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Yapılan sunumlarda ekiplerimizin oldukça başarılı olduklarını bir kere daha gördük. Bu vesileyle İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve İl Jandarma Komutanlığımızın bütün ekiplerini ayrı ayrı tebrik ediyorum.” dedi.

Bağımlılık ile Mücadele Değerlendirme toplantısına Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Sürün, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

ERZİNCAN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

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