Çocuklar ilk kez sinema ile tanıştı

Erzincan'a 154 km mesafede bulunan Tercan İlçesi Başbudak Köyü İlkokulu’nun minik öğrencileri ilk kez sinema ile buluştular.

İlçesi Başbudak Köyü İlkokulu Öğretmeni Semra Budak, öğrencilerinin ilk kez sinemaya geldiklerini belirterek, gezi esnasında kendilerini yalnız bırakmayan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Tercan İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Işık’a teşekkür etti.

Semra Budak konu ile ilgili açıklamasında; “Memleketimizi tanıyalım projesi adı altında çocuklarında hayatlarındaki bir çok ilki yaşamaları için bir gezi hazırladık. Gezi günü gelmesini bekleyen öğrencilerimin heycanı, merakı sevinci paha biçilmezdi. 150 km'yi geride bırakıp Erzincan ilimize ilklere yolculuk yaptık. Yolculuk esnasında çocuklara Erzincan'ın tarihini anlattık. Erzincan türküleri eşliğinde yolumuzu bitirdik. İlk olarak Erzincan'da AVM'ye geldik. AVM'nin önünde bizi bekleyen Tercan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Turan Işık beyin eşliğinde çocuklarla kahvaltı yaptık. Daha sonra çocukların ilk defa sinema ile tanışmasına şahit olduk. Sinema katına yürüyen merdivenlerden çıkarken gülüşleri, çığlıkları, bir öğrencimin ise öğretmenim ayaklarım titriyor demesi başka bir duyguydu. Sinema biletlerini alıp mısır eşliğinde yerimizi aldık. Rafadan Tayfa Göbekli Tepe filmini izledik. Daha sonra ilimizi gezip gördük. Kalabalığın içinde tüm çocukların sakinliğine hayran oldum. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürümüz Aziz Gün makamına bizleri davet etti. Çocuklar ile tanışması, çocukların coğrafyası yok deyip tüm çocuklarımızın bu duyguları yaşamalarını görmelerini belirtti diyerek okumanın önemini bir kez daha vurgulayarak öğrencilerime kitap hediye etti. Daha sonra çocuklarla oradan ayrılarak bir restoranta giderek hep birlikte güzel bir öğlen yemeği yedik. Anı heybemize hayatımıza eklemek istediğimiz mutluluğun resmini çizen oldu mu bilmem ama bir fotoğrafını çekelim diyerek fotoğrafçıya gidip tüm gülüşlerimizi, mutluluğumuzu bir kareye sığdırıp çıkan fotoğrafları, öğrencilerime hediye ettim. En son olarak bir çocuk bir gelecek diyerek bizlere destek olan değerli çocuk severler ile buluşup pastamızı kesip günü sonlandırarak. Köye dönüş için vedalaşarak teşekkür ederek ayrıldık. Erzincan'ın her yerinde Başbudak İlkokulu öğrencilerinin ilkleri ve gülüşleri kaldı. Her türlü desteği veren öğretmenin öğrencileri için ilettiği talebi geri çevirmeyen Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı İbrahim Uğur Karakuş beye teşekkür ederim” dedi.

Öğrenciler bir günlük etkinliğin ardından köylerine tekrar geri döndüler.

ERZİNCAN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:06

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