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Erzincanspor Teknik Direktör Kemal Kılıç ile anlaştı

İHA

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Erzincanspor Teknik Direktör Mustafa Sarıgül istifasının ardından Kemal Kılıç ile anlaştı.

Erzincanspor Teknik Direktör Kemal Kılıç ile anlaştı

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Erzincanspor Teknik Direktör Mustafa Sarıgül istifasının ardından Kemal Kılıç ile anlaştı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Erzincanspor’un Teknik Direktör Kemal Kılıç ile anlaşmaya vardığı belirtilerek daha sonra detaylar hakkında bilgi paylaşılacağı kaydedildi.
Kemal Kılıç’ın çalıştırdığı takımlar:
1995 Adanaspor (Yrd. antrenör)
19951997 Gaziosmanpaşaspor
19971998 Konyaspor
19981999 Kayseri Erciyesspor
19992000 Konyaspor
20002001 Kayseri Erciyesspor
2001 Gaziosmanpaşaspor
20012002 Bakırköyspor
20022003 Karşıyaka
20032004 Sivasspor
20042005 Elazığspor
20052006 Eskişehirspor
2006 Boluspor
20062007 Yozgatspor
20072008 Adanaspor
20082009 Bucaspor
20092010 Adanaspor
20102011 Karşıyaka
20112012 Şanlıurfaspor
20122013 Göztepe
20132014 Bucaspor
2014 Kocaeli Birlik
2015 Bandırmaspor
20152016 MKE Ankaragücü
2016Şanlıurfaspor
2017BB Erzurumspor
2017 Adanaspor
2018Kastamonu 1966
2018Şanlıurfaspor
2019Giresunspor

ERZİNCAN

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:08
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  • YATSI 18:52
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