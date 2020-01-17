Erzincanspor Teknik Direktör Kemal Kılıç ile anlaştı

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TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Erzincanspor Teknik Direktör Mustafa Sarıgül istifasının ardından Kemal Kılıç ile anlaştı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Erzincanspor’un Teknik Direktör Kemal Kılıç ile anlaşmaya vardığı belirtilerek daha sonra detaylar hakkında bilgi paylaşılacağı kaydedildi.

Kemal Kılıç’ın çalıştırdığı takımlar:

1995 Adanaspor (Yrd. antrenör)

19951997 Gaziosmanpaşaspor

19971998 Konyaspor

19981999 Kayseri Erciyesspor

19992000 Konyaspor

20002001 Kayseri Erciyesspor

2001 Gaziosmanpaşaspor

20012002 Bakırköyspor

20022003 Karşıyaka

20032004 Sivasspor

20042005 Elazığspor

20052006 Eskişehirspor

2006 Boluspor

20062007 Yozgatspor

20072008 Adanaspor

20082009 Bucaspor

20092010 Adanaspor

20102011 Karşıyaka

20112012 Şanlıurfaspor

20122013 Göztepe

20132014 Bucaspor

2014 Kocaeli Birlik

2015 Bandırmaspor

20152016 MKE Ankaragücü

2016Şanlıurfaspor

2017BB Erzurumspor

2017 Adanaspor

2018Kastamonu 1966

2018Şanlıurfaspor

2019Giresunspor

ERZİNCAN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:06

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