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Evde aldığı eğitim ile onur belgesi aldı Lösemi hastası olduğu için okula gidemeyen Ayşe Osma ...

İHA

Erzincan'da lösemi hastalığından dolayı okula gidemediği için evde eğitim alan 15 yaşındaki Ayşe Osma karnesini evinde aldı. Onur belgesi ve teşekkür belgesi alan Ayşe Osma karnesini Vali Ali Arslantaş'tan aldı.

Erzincan’da lösemi hastalığından dolayı okula gidemediği için evde eğitim alan 15 yaşındaki Ayşe Osma karnesini evinde aldı. Onur belgesi ve teşekkür belgesi alan Ayşe Osma karnesini Vali Ali Arslantaş’tan aldı.
Erzincan’da Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan ancak lösemi hastası olduğu için okula gidemeyen 9. sınıf öğrencisi Ayşe Osma, Milli Eğitim Bakanlığının evde eğitim alma projesinden yararlandı. Evinde haftada 10 saat ders gören Ayşe Osma’yı karne gününde Vali Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ziyaret etti. Ziyarette Vali Ali Arlantaş ve Belediye Başkanı Bekir Aksun, öğrenciye karnesini ve başarı belgesini verdi. Karnesiyle birlikte onur belgesi alan Osma’nın mutluluğu ise yüzünden okundu.
Doktor raporu ile belirlenen öğrencilere evde eğitim hizmeti verdiklerini kaydeden Vali Ali Arslantaş, “Doktor raporu ile belirlenen öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığımızın evinde eğitim öğretim verme gibi bir faaliyeti var. Rehberlik araştırma merkezimize ulaştırılan belgelerle gerekli incelemeler yapılıyor. Ayşe kızımız daha önce Ankara’da evde eğitimden faydalanıyordu. Erzincan’da Kavakyolu'na taşınınca yine eğitimine burada ada faydalanmaya devam etti. Ayşe kızımız gibi 19 çocuğumuz evinde eğitim alıyor. Haftada en az 10 ders saati eğitim görüyorlar. Bu iş için de 15 öğretmenimizi görevlendirdik. Anaokulunda, ilkokulda, ortaokulda ve lisede bu hizmeti devletimiz çocuklarımızın evine kadar getirip eğitim ve öğretim yoksun bırakmayacak şekilde veriyor. Ayşe kızımızın kısa zamanda arkadaşlarının arasına katılacağını günü bekliyoruz” diye konuştu.
Belediye Başkanı Bekir Aksun ise “Komşu ülkelerde çocuklarımız yerlerde süründürülürken biz evde eğitim verecek kadar güçlü bir devletin bir ferdi olmaktan onur duyuyoruz. Kızımıza da başarılar diliyoruz. İnşallah en kısa zamanda arkadaşları ile birlikte eğitime devam etmesini diliyorum” dedi.

Erzincan’da 40 bin 915 öğrenci karne aldı
Erzincan’da 266 eğitim kurumunda eğitim alan 40 bin 915 öğrenci bugün karne sevinci yaşadı. Erzincan Anadolu Lisesi öğrencileri ise karnelerini Vali Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’den aldı. Öğrencilere başarılarından dolayı teşekkür eden Vali Arslantaş, “266 eğitim kurumumuzda 40 bin 915 öğrencimiz ikinci çeyreği tamamlayarak karne alamaya hak kazandılar. İkinci dönem çok daha yoğun olacak. Özellikle 8. Sınıf ve 12. Sınıf öğrencilerimizin hem önümüzdeki yıl devam edecekleri liseye hem de üniversite sınavlarına girecekler. Son dinlenme arifesinden sonra kaldıkları yerden iyi bir tempo ile çalışmaya devam edecekler. Tüm öğrencilerimizi birinci dönemde gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. Zayıf olan notlarını ikinci dönem daha da çalışarak düzelteceklerine inanıyorum” şeklinde konuştu.

ERZİNCAN

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:52
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