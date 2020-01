Erzincan çiftçisi 2020 yılında uygulanması planlanan sulama suyu zammına tepki gösterdi

Erzincan’da 2020 yılında uygulanacağı kaydedilen sulama suyu ücretlerine yüzde yüze yakın zamma çiftçiler tepki gösterdi.

Konuyla ilgili Erzincan Ziraat Odası ve S.S. Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi öncülüğünde çok sayıda çiftçinin katılımıyla Müftülük Konferans Salonunda değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda gündem maddeleri okunarak Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik tarafından açılış konuşması yapıldı.

Tamer Geyik, “İlimizde 2020 yılında uygulanması planlanan sulama suyu ücretlerine ilişkin değerlendirmelerde ve bu konuda karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunmak ve neticesinde ortaya çıkan fikirler doğrultusunda çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırlanarak ilgili kurumlara sunmak maksadıyla bu toplantıyı düzenliyoruz.” dedi.

Daha sonra Erzincan Ziraat Odası ve S.S. Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından hazırlanan sunum Ziraat Mühendisi Durbaba Budak tarafından okundu.

Sunumda şu bilgilere yer verildi:

“İlimiz yüzölçümü 1.190.000 hektar olup bunun 202.704 hektarını tarım arazileri oluşturmaktadır. İlimizin en önemli ürünleri arasında yer alan şekerpancarı ve fasulye bitkileri, bitkisel üretim deseninde ilk sırayı yer almaktadır. Daha sonra sırasıyla hububat, yem bitkileri, sebze meyve üretimi gelmektedir. Hayvancılık sektörü de ilimiz ekonomisinin bel kemiğini oluşturmaktadır. Tarımsal üretimin il ekonomisine sağladığı katkı şekerpancarı üretiminden eski parayla 60 trilyon, süt üretiminden 30 trilyon, et üretiminden 42 trilyon, buğday ve arpa üretiminden ise 50 trilyon bir katma değer söz konusudur. İlimiz ekonomisi göz ününe alındığında tarımsal üretimden elde edilen gelir ekonominin bel kemiğini oluşturmaktadır. Bu sebeple, ilimiz tarımı her açıdan desteklenmeli ve üretim sürdürülebilirliği açısından gerekli tedbirler mutlak suretle alınmalıdır.

Tarımsal üretimde üreticimizi zora sokan huşuların başında maliyetler gelmektedir. Bu maliyetlerin en önemlilerinden biriside sulama maliyetidir.

2019 yılında ürün bazında uygulanan sulama suyu ücretleri ile 2020 yılında uygulanması planlanan sulama suyu ücretlerini mukayese edersek; 2019 yılında örneğin hububat ve fiğde, cazibe sahasında uygulanan ücret 20 TL iken 2020 yılında uygulanması düşünülen ücret 35 TL. Mollaköy pompada 31 TL iken 2020’de 35 TL’ye P1 ve P2 pompa sahasında 42 TL’den 70 TL’ye, fasulyede Mollaköy pompa sahasında 35 TL’den 100 TL’ye, P1 P2 sahasında 150 TL’den 285 TL’ye, şekerpancarında Mollaköy pompa sahasında 65 TL’den 100 TL’ye, P1P2 sahasında 150 TL’den 285 TL’ye mısır bitkisinde P1P2 sahasında uygulanan sulama ücretinin 144 TL’den 265 TL’ye çıkarılması planlanmaktadır. Bu artış oranları aynı şekilde diğer ürünler içinde söz konusudur.

Şunu açıkça belirtmek gerekir ki elektrik fiyatlarında meydana gelen artışlar yüzde 70’leri bulu iken maalesef üreticilerin ürettiği ürünlerdeki fiyat artışları aynı oranda olmamıştır. Dolayısıyla üreticilerimiz artan maliyet unsurları karşısında çaresiz kalarak perişan olmuşlardır. Bunun olumsuz sonuçları da ne yazık ki üretime yansımaktadır. Nitekim 2019 yılı üretim sezonunda ilimiz merkez ilçede üreticilerimizin yaşadıkları sıkıntılara herkes şahittir. Belirttiğimiz bu sorunların asgari seviyeye indirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar çözüme yönelik ivedi tedbirleri almak durumundadırlar.

Akbulut Sulama Pompaj Sisteminin, cazibe bölgesinden mutlaka ayrılması gerekmektedir. P1P2 pompaj sisteminin İl Özel İdaresi bünyesine aktarılmasında faydalar bulunmaktadır.

Tarımsal sulamada kullanılan enerji bedellerinin mutlak suretle sübvanse edilmesi gerekmektedir. 2020 yılı üretim sezonunda uygulanması planlanan sulama ücretleri karşısında üreticilerimizin sürdürülebilir ve rantabl bir tarımsal faaliyette bulunması imkansızdır. Bu kangren olmuş yapıya, bir an önce neşter atılmalı ve gerekli tedbirler acilen alınmalıdır.”

Toplantıda daha sonra Erzincan ilinde sulama suyu probleminin çözümüne yönelik görüş ve öneriler sunuldu.

Toplantı çiftçilerin söz alarak 2020 yılında uygulanması planlanan sulama suyu zammına tepki göstermeleri ve sorunlarını dile getirmeleriyle son buldu.

Çiftçiler, “Toplantıda şehrin valisini, belediye başkanını, milletvekillerini görmeyi arzu ederdik. Lakin hiçbir idareci toplantıda yok. Buradaki değerlendirmelerin ardından hazırlanan rapor ilgili yetkililere sunulacakmış. Sorunların çözüme kavuşması için şehrin idarecileri konuya hassasiyetle yaklaşmalarını umut ediyoruz. Sorunlar raporlarda kaldığı sürece Erzincan çiftçisi bitiyor” ifadelerine yer verdiler.

