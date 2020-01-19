Erzincan’da trafik kazası: 5 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Halitpaşa Caddesi SGK kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İlker Macit idaresindeki 24 EP 699 plakalı minibüs, Faruk Yılmaz yönetimindeki 24 DF 044 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 3 çocuk toplam 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ERZİNCAN 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:32

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.