Kaymakam Kaykaç, köyleri ziyaret etti

Erzincan’ın Refahiye İlçe Kaymakamı Eyüp Kaykaç, köylere ziyarette bulunarak vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kaymakam Kaykaç, daire amirleriyle birlikte Yukarıyeniköy, Damlaca, Dolaylı, Çukuruazı, Çatalçam, Çat, Karayaprak,Ören, Uludere, Mendemebaşı, Kazören, Aşağısütlü, Kırantepe, Gökseki, Perçem, Çatak ve Alapınar köylerini ziyaret etti.

Kaymakam Eyüp Kaykaç köylerde geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek köy halkının talep ve önerilerini dinledi.

Muhtarlardan ve İlçe Özel İdare Müdürü Sezai Bayram’dan köylere yapılan yatırımlar hakkında bilgiler alan Kaymakam Kaykaç, vatandaşlarla sohbet ederek köyün ihtiyaçları ve çözüm yollarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

ERZİNCAN 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:05

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